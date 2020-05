Von Matthias Kros

Wiesloch. Die Nachricht erreichte den größten Teil der Belegschaft in einer rund 16-minütigen Videobotschaft. Eine Mitarbeiterversammlung hatte sich aufgrund der Corona-Auflagen verboten, viele Mitarbeiter sind ohnehin in Kurzarbeit oder Homeoffice. "Wir sind uns bewusst, dass die Einschnitte für viele Beschäftigte hart und schmerzlich sind, aber wir sind gleichzeitig überzeugt, die bestmögliche Lösung gefunden zu haben", wandte sich Rainer Hundsdörfer, Vorstandschef der Heidelberger Druckmaschinen AG, in der Videosequenz als erster an die Kollegen.

Trost dürfte das aber kaum spenden: Der weltgrößte Druckmaschinenbauer streicht noch einmal 1600 Arbeitsplätze, rund 1000 davon im Stammwerk Wiesloch. Weltweit werde damit die Zahl der Mitarbeiter erstmals wieder unter die Marke von 10.000 fallen, sagte Hundsdörfer. Vor der Finanzkrise 2007 waren es noch über 20.000. Doch von den goldenen Zeiten der Vergangenheit will der amtierende Vorstandsvorsitzende am Montag nichts wissen: Man sei aufgrund der alten Strukturen "zu weit weg vom Markt", sagte er, und habe aufgehört, auf den Vertrieb zu hören, der das Ohr am Kunden habe. Bei Heideldruck habe es "viel zu viele Bewahrer" gegeben, teilweise hätten die einzelnen Geschäftseinheiten "ihre eigenen Ziele verfolgt".

Er wolle daher nun "Schnittstellen eliminieren" und Strukturen vereinfachen, sagte der Manager. Heideldruck sei "nicht länger ein Konzern, sondern ein Mittelständler". Den Anfang habe der Vorstand bereits gemacht und die eigene Stärke von vier auf zwei Personen verkleinert. "Wir entwickeln uns weiter und werden mehr leisten", ist Hundsdörfer überzeugt.

Doch zunächst regiert wieder der Rotstift. Immerhin ist nicht nur der Vorstand, sondern auch Ralph Arns, Vorsitzender des Betriebsrates, guten Mutes, dass der neuerliche Stellenabbau sozialverträglich ablaufen könnte. "Unsere Altersstruktur macht es glücklicherweise möglich, dass die Reduzierung der Belegschaft größtenteils über Altersteilzeit ermöglichst werden kann", sagte er. Der jetzt gefundene Interessenausgleich und Sozialplan ermögliche es allen Kollegen ab Jahrgang 1962 in eine maximal 72-monatige Altersteilzeit zu wechseln und damit "erhobenen Hauptes" zu gehen, wie Mirko Geiger, Chef der IG Metall Heidelberg, es ausdrückt. In einem zweiten Schritt soll zudem eine 12-monatige Transfergesellschaft gegründet werden, die Mitarbeiter weiterbilden und in neue Jobs vermitteln soll. "Natürlich wissen wir, dass das in Corona-Zeiten nicht einfach sein wird", sagte Geiger. "Kaum ein Unternehmen stellt ja derzeit ein".

Auch deshalb will Heideldruck-Finanzchef Marcus Wassenberg betriebsbedingte Kündigungen nicht ganz ausschließen. Bis zu 85 Entlassungen jährlich darf das Unternehmen auf Basis einer noch bis 2022 geltenden Standortvereinbarung aussprechen.

Doch Arns ist zuversichtlich, dass das nicht nötig sein wird. Vor allem, weil in der Vergangenheit bereits rund 600 Mitarbeiter einen Altersteilzeit-Vertrag abgeschlossen hätten, was bei dem jetzt beschlossenen Stellenabbau berücksichtigt werde. Für nur noch 500 weitere Stellen in Wiesloch gelte es deshalb nun noch eine Lösung zu finden, so der Betriebsratschef. Am Ende werde es im Stammwerk noch rund 4200 Beschäftigte geben. Verständnis für das Sparpaket zeigte aber auch er: "Es wäre verantwortungslos, sich diesen Problemen nicht zu -stellen", so Arns. Wichtig sei, dass man ein funktionierendes Unternehmen zurücklasse, fügte Geiger hinzu. Deshalb habe man beispielsweise eine deutliche Erhöhung der gewerblichen Ausbildungsplätze um 130 auf jetzt 350 ausgehandelt. Heideldruck müsse die Arbeitsplätze "an den richtigen Stellen abbauen" und den jungen Beschäftigten wieder einen sicheren Arbeitsplatz bieten.

In die Zukunft gerichtet seien auch die Ideen für die künftige Nutzung der frei werdenden Industrieflächen bei Heideldruck in Wiesloch, so Geiger. Denn mit der Neuausrichtung stellt das Unternehmen auch die Produktion kompletter Baureihen ein. Das schaffe viel Platz, hatte Wassenberg gesagt, den man sich als Standort für den vom Land Baden-Württemberg geplanten Innovationspark Künstliche Intelligenz (KI) vorstellen könne. Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) hatte dazu Anfang des Jahres eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Angedacht ist ein teilweise mit EU-Mitteln finanziertes Zentrum mit Startups und Forschungseinrichtungen.