Von Barbara Klauß

Walldorf/Wiesloch. Man könne fast euphorisch werden angesichts dessen, was das Traditionsunternehmen Heidelberger Druckmaschinen geschafft habe, meint der Vorstandsvorsitzende Rainer Hundsdörfer: "Dank eines wahren Kraftakts mit zahlreiche Verbesserungsmaßnahmen ist es uns im vergangenen Geschäftsjahr gelungen, erfolgreich der Corona-Pandemie und damit der größten Wirtschaftskrise seit mehr als 70 Jahren zu trotzen und strategische Weichenstellungen einzuleiten, die uns mit Zuversicht auf die kommenden Quartale blicken lassen", erklärte er am Freitag bei der virtuellen Hauptversammlung des Unternehmens. Mithilfe des Sparprogramms, das das kriselnde Unternehmen im März 2020 auf den Weg gebracht hatte, habe man es geschafft, die Gewinnschwelle zu reduzieren. "Wir stehen finanziell wieder auf soliden Beinen", so der Heideldruck-Chef. Zudem laufen neue Geschäfte wie das mit der Ladestationen für Elektroautos erfreulich. Und auch der Aktienkurs steigt deutlich.

"Heidelberg ist zurück", sagte Hundsdörfer an die Anteilseigner gewandt. "Was einige von Ihnen und viele Kapitalmarktteilnehmer nicht für möglich gehalten haben – unser Traditionsunternehmen hat wieder eine Perspektive und sogar eine wirklich vielversprechende mit einer nachhaltigen Profitabilität und einem strukturellen Wachstum."

Auch Aktionärsvertreter fanden bei den Fragen, die sie vor der virtuellen Hauptversammlung schriftlich eingereicht hatten, lobende Worte: So zeigte sich ein Vertreter der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. (SdK) "beeindruckt" von der Leistung des Unternehmens. Dennoch blieben aus ihrer Sicht Risiken und Redebedarf bei verschiedenen Themen:

> Geplatzter Gallus-Verkauf: Für 120 Millionen Euro wollte Heideldruck eine Schweizer Tochter, die Gallus Gruppe, im vergangenen Jahr verkaufen. Doch der Deal platzte im Januar, Heideldruck zufolge weil der Käufer den Kaufpreis nicht zahlte. Wie hier der aktuelle Stand sei, wollte Marc Tüngler von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) wissen. Und seit wann das Management gewusst habe, dass das Geschäft nicht zustande kommen würde.

Noch im Januar habe die Käuferin, die Schweizer Benpac Holding, beteuert, ihre Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen, antwortete Hundsdörfer. Bis zuletzt habe das Management davon ausgehen müssen, dass die Transaktion wie geplant abgeschlossen werden könnte.

Inzwischen mache Heideldruck in einem Schiedsgerichtsverfahren Ansprüche in Höhe von 30 Millionen Euro gegen die Benpac Holding geltend. Derzeit laufe die Bestellung der Schiedsrichter, so Hundsdörfer. Parallel habe man gegen den Benpac-Eigner Marco Corvi persönlich in der Schweiz ein sogenanntes Betreibungsverfahren in Höhe des vertraglich pauschalisierten Schadenersatzanspruchs von 50 Millionen Euro eingeleitet.

> Neue Geschäftsfelder: Der traditionsreiche Druckmaschinenbauer, der immer noch Weltmarktführer im Bereich der Bogenoffsetdruckmaschinen ist, setzt inzwischen vermehrt auf Digitalisierung und neue Geschäftsfelder. "Heidelberg hat sich gewandelt", sagte Hundsdörfer und fügte ein "endlich!" hinzu. In der Vergangenheit sei es aus unterschiedlichen Gründen nicht gelungen, den Knoten zu einem wirklichen Wandel zu durchschlagen. Doch sprach er nun von einer spürbaren Aufbruchstimmung. "Wir entwickeln uns vom Druckmaschinenanbieter zu einer Technologie-Company."

Ein Beispiel sind die Wallboxen. Den Umsatz mit diesen Ladestationen für E-Autos konnte das Unternehmen eigenen Angaben zufolge im abgelaufenen Geschäftsjahr auf über 20 Millionen Euro mehr als verdoppeln. Und wegen der großen Nachfrage sollen die Kapazitäten weiter ausgebaut werden. Zwar ist der Anteil am Umsatz nach wie vor gering, wie ein Aktionär anmerkte. Doch Hundsdörfer ist überzeugt: "Wir haben da einen Fuß in der Tür zu einem wirklich großen Geschäft."

> Dividende: Neben weiteren Themen wie Nachhaltigkeit, Vorstandsvergütung, Corona-Krise und Materialmangel ging es um die Dividende. 0 Euro hatten Vorstand und Aufsichtsrat (wie im vergangenen Jahr) vorgeschlagen. Nicht allen Aktionären gefiel das. "Wir können dann wieder eine Dividendenausschüttung vorschlagen, wenn wir unsere Zielsetzungen bezüglich Profitabilität und Kapitalstruktur erreicht haben, die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind und Ausblick sowie Liquidität es als angemessen erscheinen lassen", erklärte Finanzchef Marcus Wassenberg. Am Ende stimmten die Aktionäre allen Tagesordnungspunkten zu.