Von Barbara Klauß

Heidelberg. Die Corona-Pandemie trifft HeidelbergCement mit Wucht. Der weltweite Umsatz mit Zement, Sand, Kies und Beton fiel von April bis Juni um 13 Prozent, Milliardenschwere Abschreibungen haben den Baustoffkonzern tief in die roten Zahlen gedrückt. Und doch verbreiteten der Vorstandsvorsitzende Dominik von Achten und Finanzchef Lorenz Näger am Donnerstag bei der Vorlage der Zahlen zum zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres vorsichtigen Optimismus. Angesichts des sehr herausragenden Umfeldes und eines turbulenten Quartals habe sich das Unternehmen "sehr gut geschlagen", sagte von Achten.

Auch Finanzvorstand Näger wertete die Zahlen als "gutes Ergebnis". Zumal der hohe Quartalsverlust ein rein buchhalterischer sei: Bereits Anfang Juli hatte das Unternehmen wegen der eingetrübten Geschäftsaussichten durch die Corona-Krise und den Brexit 3,4 Milliarden Euro auf den Wert seiner Beteiligungen vor allem in Großbritannien und Italien abgeschrieben.

Zu schaffen macht dem Baustoffkonzern die ebenfalls pandemie-bedingte Nachfrageschwäche in vielen Teilen der Welt: In manchen Ländern seien die Umsätze deutlich zweistellig eingebrochen, sagte von Achten. Dennoch habe der Konzern das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs vor Abschreibungen fast auf dem Niveau des Vorjahres halten können.

Dazu beigetragen hat ein strikter Sparkurs. Bereits im Februar hatte das Management das Sparprogramm COPE gestartet. Unter anderem mit weniger Personalaufwendungen, freiwilligen Gehaltskürzungen des Managements, Beschränkungen von Investitionen sowie geringeren Steuerzahlungen will das Unternehmen die Ausgaben um eine Milliarde Euro senken. Diese Maßnahmen hätten nun insbesondere im zweiten Quartal gegriffen, wie der Konzern mitteilte. "Wir sind da insgesamt gut unterwegs", erklärte von Achten: Von der Milliarde Euro, um die die Kosten gesenkt werden sollen, seien bereits 354 Millionen Euro erreicht. Rund 183 Millionen Euro allein durch Einsparungen bei Fixkosten.

Anfang Mai hatte HeidelbergCement einen Teil seiner rund 800 Mitarbeiter in der Hauptverwaltung in Heidelberg in Kurzarbeit geschickt. Diese wird nun im "klassischen Urlaubsmonat" August ausgesetzt, wie von Achten bestätigte. Im September werde man die Lage neu bewerten müssen, fügte er hinzu. Die Betriebsvereinbarung zur Kurzarbeit laufe noch bis Ende des Jahres. "Wir haben da alle Flexibilität, die wir brauchen", so der Vorstandschef.

Der HeidelbergCement-Wettbewerber LafargeHolcim aus der Schweiz hatte sich am Donnerstagmorgen optimistisch gezeigt und verkündet, man rechne mit einer schnellen Nachfrageerholung im zweiten Halbjahr. Wegen der guten Auftragslage und der angekündigten staatlichen Konjunkturmaßnahmen sei ein solides Ergebnis zu erwarten. "Der Höhepunkt der Krise liegt hinter uns", hatte LafargeHolcim-Chef Jan Jenisch gesagt.

HeidelbergCement-Chef von Achten, der sich als realistischen Optimisten bezeichnete, äußerte sich zurückhaltender: Zwar sei HeidelbergCement solide ins dritte Quartal gestartet. Doch wagt er für den Rest des laufenden Geschäftsjahres angesichts der weltweiten Pandemie und ihrem unvorhersehbaren Verlauf noch immer keine Prognose für das Gesamtjahr. Bereits Mitte Mai hatte er die ursprüngliche verworfen. Eigentlich hatte HeidelbergCement Umsatz und operatives Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr leicht steigern wollen.

Doch wisse niemand, wie sich die Pandemie im September oder Oktober entwickle, erklärte von Achten nun. Er erwarte, auch angesichts nun wieder steigender Infektionszahlen und regionaler Lockdowns in manchen Ländern, ein weiterhin schwieriges Umfeld. "Aber", fügte er hinzu, "ich bin sicher, dass wir alles was kommt, gut parieren werden."

Bereits Anfang Juli hatte der Konzern vorläufige Zahlen zum Halbjahr vorgelegt und mitgeteilt, dass man dank der eingeleiteten Sparmaßnahmen besser abgeschnitten habe als vom Markt erwartet.

Dennoch kamen die endgültigen Zahlen und vor allem der unsichere Ausblick des Dax-Konzerns am Donnerstag an der Börse nicht gut an. Bis zum Abend hatte die Aktie um mehr als 6 Prozent nachgegeben und stand bei 48,35 Euro. Der Ausblick klinge dem Anschein nach vorsichtiger als zuvor, kommentierte Analystin Elodie Rall von der US-Bank JPMorgan.