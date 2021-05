Von Thomas Veigel

Heidelberg. Im Kuppelsaal der Hauptverwaltung läuft die virtuelle Hauptversammlung von Heidelberg Cement, auf der Grünfläche vor dem Gebäude demonstriert das Cemend-Bündnis gegen die Unternehmenspolitik: Trotz des regnerischen Wetters kamen heute rund 150 Menschen zur Kundgebung. Unter dem Motto "Zukunft statt Zement" forderten die Demonstrierenden ein Ende der Menschenrechtsverletzungen durch das Unternehmen in verschiedenen Ländern und einen Stopp des "Greenwashing". Der Konzern solle vielmehr transparent machen, wie er zu einem nachhaltigen Baustoffkonzern ohne Ausbeutung der Menschen vor Ort werden wolle. Vorstandsvorsitzender Dominik von Achten wies den Vorwurf der Intransparenz sowohl über die Klimaziele als auch über die Menschenrechte zurück. Man trage überall auf der Welt den Menschenrechtsaspekten in allen Belangen Rechnung und verhalte sich völkerrechtskonform, was höchste Gerichte in den jeweiligen Ländern bestätigen würden.