Von Daniel Bernock

Heidelberg. Bernd Scheifele steht für Konstanz, seit 2005 ist er Vorstands-Chef von HeidelbergCement. Und er steht für Wachstum. Als er 2005 nach Heidelberg kam, machte das Unternehmen 8,8 Milliarden Euro Umsatz, heute sind es 18 Milliarden Euro. Er kennt das Geschäft wie kaum ein anderer, ist die meiste Zeit an den Standorten auf der ganzen Welt unterwegs. Umso enttäuschter zeigten sich der Kapitalmarkt und Beobachter der Branche, als er jüngst die eigen gesteckten Ziele nach unten korrigieren musste.

Herr Scheifele, Sie mussten Mitte Oktober zum ersten Mal in Ihrer Zeit bei HeidelbergCement eine Gewinnwarnung veröffentlichen. Wie sehr hat sie das gefuchst?

Das hat mir ziemlich stark umgetrieben. Ich bin ein ehrgeiziger Mensch und habe einen gewissen Stolz. Dass mir so etwas passiert, hätte ich gerne vermieden. Allerdings sind wir mit dieser Entwicklung nicht alleine. Unsere Wettbewerber haben ihre Prognosen ebenfalls nach unten korrigiert, teilweise deutlich stärker als wir. Wir haben jedenfalls gleich reagiert, wir machen nicht mit "Business as usual" weiter. Wir setzen jetzt ein klares Signal ins Unternehmen und auch nach außen an den Kapitalmarkt: Wir haben verstanden und das passiert uns nicht noch einmal.

Was waren denn die Gründe für die Gewinnwarnung?

Im Wesentlichen waren es drei Ursachen, die zu der Gewinnwarnung geführt haben. Zum einen hatten wir im Monat September einen historisch schwachen Markt in den USA, insbesondere in unseren Kernmärkten. Der gesamte US-Markt ist um fast acht Prozent zurückgegangen, unsere Kernmärkte, in denen wir rund 60 Prozent unseres Zements in den USA herstellen, sind um rund 20 Prozent zurückgegangen. Der September ist eigentlich der ertragreichste Monat. Unser erstes Quartal 2018 war wetterbedingt schwach, das heißt, wir mussten aufholen. Ich hatte gehofft, dass wir durch den US-Markt Rückenwind bekommen. Als dann die Prognosen wegen der Unwetter in den USA nach unten korrigiert wurden, da war mir klar, dass wir die Zahlen dieses Jahr wohl nicht halten können. In Nordamerika machen wir immerhin 30 Prozent unseres Umsatzes. In Texas hatten wir im September von 19 Arbeitstagen an 18 Tagen Regen. Der verregnete September in den USA hat uns rund 50 Millionen Euro gekostet.

Die gestiegenen Energiepreise haben Sie ebenfalls belastet.

Das Thema Energiekosten in Europa hat uns rund 20 Millionen Euro mehr gekostet als geplant. Letztes Jahr hat uns eine Megawattstunde Strom an der Leipziger Strombörse 32 Euro pro Megawattstunde gekostet, dieses Jahr 54 Euro pro Megawattstunde. Das ist ein gewaltiger Anstieg. Dadurch hatten wir enorm höhere Stromkosten. Im Gesamtjahr zahlen wir rund 100 Millionen Euro mehr Energiekosten als im Vorjahr und als wir geplant hatten. Außerdem, das ist der dritte Effekt, haben wir im vergangenen Jahr einen großen Steinbruch verkauft. Dieses Jahr hatten wir den Verkauf zweier etwas kleinerer Steinbrüche geplant, das wird sich allerdings auf das nächste Jahr verschieben. Das waren rund 80 Millionen Euro, die uns für die Planung fehlen.

Haben Sie die höheren Kosten nicht durch Preiserhöhungen an die Kunden weitergeben können?

Wenn die Energiepreise explodieren, können wir das nicht so schnell an den Markt weiterreichen. Nächstes Jahr werden wir das nachholen.

Viel Regen und höhere Energiepreise. Einen Einfluss hatten Sie auf diese Faktoren nicht.

Das ist die gute Nachricht: Das Kerngeschäft ist solide, auch unser Umsatz im dritten Quartal ist deutlich gewachsen. Unser Ergebnis pro Aktie haben wir um zwölf Prozent gesteigert. Aufs Gesamtjahr gesehen wollen wir beim Jahresüberschuss zweistellig wachsen. Es ist nicht so, dass wir Wasser im Boot haben. Das Geschäft selbst ist stark, auch der Oktober war wieder stark, das war ein gewisser Aufholeffekt vom September. Allerdings laufen wir jetzt gegen die Uhr. Wie lange unsere Werke im November und Dezember laufen, hängt ganz vom Wetter ab.

Was haben Sie jetzt geplant?

Wenn Sie Druck haben, müssen Sie an den Kosten feilen. Wir haben einen Maßnahmenplan erstellt, um auf die Gewinnwarnung und den gefallenen Aktienkurs zu reagieren. Wir überprüfen, uns ganz aus gewissen Ländern zu verabschieden, wo wir die Geschäfte strukturell nicht für attraktiv halten. Das sind teilweise Krisenländer und vor allem solche, die unsere Marge nach unten ziehen. Zum anderen stoßen wir jetzt ein Effizienzprogramm an, um die Verwaltungskosten zu reduzieren. So wollen wir 100 Millionen in den nächsten zwei Jahren einsparen.

Wo wollen Sie da genau ansetzen?

Nach der Übernahme von Italcementi wollen wir die Organisationsstruktur noch einmal überdenken. In Italien aber auch hier in Deutschland haben wir noch Potenzial und sind an manchen Stellen nicht effizient genug aufgestellt. Wir haben bei HeidelbergCement drei Organisationsebenen: Konzern, Region und Land. In vielen Bereichen wird Arbeit dadurch doppelt oder dreifach ausgeführt. Hier wollen wir nun ansetzen. Die Zahl der Stabsstellen und der Hierarchiestufen soll reduziert werden. Es wird nicht um sehr viele Stellen gehen, sondern vor allem um Führungskräfte.

Ist auch der Standort Heidelberg mit der Hauptverwaltung betroffen?

Von den 100 Millionen Euro, die wir einsparen wollen, tragen die Länder etwa 65 Millionen Euro. Den Rest wollen wir bei den Konzern- und Konzerngebietsfunktionen einsparen, die überwiegend in Heidelberg sitzen. In den vergangenen vier Jahren sind unsere Verwaltungskosten um knapp 30 Prozent gestiegen. Wir schauen uns auch die Reisekosten an, die Zahl der internationalen Meetings und Projekte sowie die Sponsoring-Aktivitäten. Gerade Meeting, für die Manager einmal um die Welt fliegen, müssen wir im Zuge der Digitalisierung deutlich reduzieren. Wir haben keinen Krisenfall, wir jammern auf hohem Niveau. Aber man muss rechtzeitig gegensteuern. Wer nicht spart zur rechten Zeit, dem fehlt in der Not. Eine Hauptverwaltung hat immer die Tendenz zu wachsen, da muss man ab und zu gegensteuern.

Profitieren von den Sparmaßnahmen auch die Aktionäre?

Wir wollen die Wachstumsinvestitionen auf durchschnittlich 350 Millionen Euro pro Jahr in den kommenden beiden Jahren reduzieren. Wir sind bereit, einen Teil des Geldes, das wir so sparen, auch an die Aktionäre weiter zu geben. Für das Jahr 2019 prüfen wir ein Aktienrückkaufprogramm. Wir werden auch wie angekündigt die Dividende im nächsten Jahr erhöhen. Wir nehmen also beim Wachstum den Fuß vom Gas, auch um an den Kapitalmarkt ein Signal zu geben und die Aktie zu stabilisieren.

Also hatte die Gewinnwarnung auch einen positiven Effekt?

Ja klar. Die Gewinnwarnung hat mich persönlich angekratzt, aber ich habe mir gesagt: Man muss das Beste daraus machen! Für unsere Führungskräfte hat die Gewinnwarnung viel Geld gekostet, da sich die Bonusvergütung an dem Aktienkurs orientiert.

Ihre Aktie ist ja auch schon bereits vor der Gewinnwarnung abgestraft worden. Wovor sorgen sich die Anleger?

Der Kapitalmarkt ist hochnervös. Nach der Finanzkrise ging es fast zehn Jahre nur bergauf. Dabei hat der Kapitalmarkt vergessen, dass es Industrien gibt, die zyklisch sind. Diese Erkenntnis kommt derzeit zurück. Auch wir sind ein zyklisches Unternehmen.

Das heißt, auch bei Ihnen wird es wieder nach unten gehen?

Die Kernfrage ist, was macht der Zyklus in den USA? Und da kommt es jetzt darauf an, ob sich die Demokraten und die Republikaner in den USA auf ein neues Infrastrukturprogramm einigen können. Davon gehen wir derzeit aus, da das in vielen Staaten dringend benötigt wird. Gerade für 2019 erwarten wir für die USA ein gutes Geschäft.

Sie haben stets über Firmen gescherzt, die sich erst eine pompöse Hauptverwaltung bauen und dann in Schwierigkeiten geraten. Nun kommt ihre erste Gewinnwarnung ausgerechnet in der Zeit, in der Sie Ihre neue Hauptverwaltung an der Berliner Straße fertigstellen.

Ich wollte vermeiden, in meiner Zeit die neue Hauptverwaltung zu bauen. HeidelbergCement ist über die Jahre aber so stark gewachsen, dass wir uns auf mehrere Standorte verteilen mussten, worunter die Effizienz leidet. Von meiner Persönlichkeit bin ich ein überzeugter Mittelständler. Große Sekretariate, viele Assistenten und große Hauptverwaltungen sind mir fremd. Als Management hat man eine dienende Aufgabe. Erst einmal geht es um die Märkte und um die Kunden, die Hauptverwaltung kommt da erst ganz hinten. Es gibt viele Vorstände, die denken, sie müssen sich ein persönliches Versailles bauen. Für mich ist das ein Synonym für schlechtes Management. Bei uns ist klar, die Hauptverwaltung darf maximal 100 Millionen kosten und nicht mehr.

Sind Sie mit dem Bau im Plan?

Das Richtfest wird am 19. November gefeiert. Bis Weihnachten sollen die Fenster drin sein, sodass wir mit dem Innenausbau beginnen können. Das Verhältnis mit der Nachbarschaft hat sich auch beruhigt. Die Kosten haben wir unter Kontrolle. Einzug ist weiterhin für Anfang 2020 geplant.

Und was können die Mitarbeiter bei dem Neubau erwarten?

Ich habe mehrere neue Hauptverwaltungen in Deutschland besucht um zu schauen, wie gehen andere Konzerne das Thema neue Arbeitsfelder an. Viele Konzerne verabschieden sich zum Beispiel von festen Arbeitsplätzen. Dabei suchen sich Mitarbeiter jeden Tag einen freien Arbeitsplatz, je nach Aufgabe und Team. Ich persönlich bin skeptisch gegenüber solchen Arbeitsmodellen. Die Menschen wollen ihre vertraute Atmosphäre und ihre gewohnten Büro- oder Zimmernachbarn. Für junge Leute mag das gut klingen, für viele Mitarbeiter ist das aber kein Thema. Wir wollen den Prozess gemeinsam mit den Mitarbeitern gestalten und ihnen nicht etwas aufzwingen. Die Frage ist zudem, ob durch diese neuen Arbeitsformen die Produktivität steigt. Und dafür gibt es noch keine wissenschaftlich belastbaren Erkenntnisse.