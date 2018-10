Von Daniel Bernock

Heidelberg. Das Arbeitsgericht Heidelberg hat die Betriebsratswahl beim Schreibgerätehersteller Lamy für "unwirksam" erklärt. Wie Richterin Sigrid Pult-Wilhelm am Dienstag in ihrer Beschlussbegründung erläuterte, habe die Wahl im März dieses Jahres gegen "wesentliche Wahlvorschriften verstoßen." Das Gericht hat nach Aussage der Richterin nicht alle von der IG Metall Heidelberg behaupteten Verstöße geprüft. Vielmehr seien bereits drei der von der Gewerkschaft genannten Fehler so gravierend, dass sie zu der Entscheidung des Gerichts geführt hätten.

Gewerkschaftssekretär Türker Baloglu zeigte sich im Arbeitsgericht zufrieden. "Ich freue mich, dass das Gericht unserer Argumentation gefolgt ist", so Baloglu. Er betonte, dass sich der Konflikt auch außergerichtlich hätte geklärt werden können, von Seiten Lamys habe es jedoch kein Einlenken gegeben.

Von dem Heidelberger Unternehmen hieß es am Dienstag, das Arbeitsgericht Heidelberg habe "ausschließlich drei Formfehler des Wahlvorstandes benannt". Den Formfehlern würden "reine Missverständnisse" zugrundeliegen.

Deutlich gravierender als Lamy stufte das Gericht die Fehler während der Betriebsratswahl ein. "Sämtliche Verstöße konnten das Wahlergebnis beeinflussen, da sich nicht feststellen ließ, dass auch bei Einhaltung der Wahlvorschriften kein anderes Wahlergebnis erzielt worden wäre", sagte Richterin Pult-Wilhelm.

Zum einen enthielt das Wahlausschreiben laut Gericht nicht die Angabe, wie viele Wahlberechtigte einen Wahlvorschlag unterzeichnen müssen. Zudem habe der Wahlvorstand eine Liste zur Betriebsratswahl zugelassen, die nicht die erforderliche Anzahl an Unterstützerunterschriften aufwies. Außerdem hat der Wahlvorstand langzeiterkrankte und sich in Elternzeit befindlichen Mitarbeitern Briefwahlunterlagen zugestellt, ohne dass diese das zuvor verlangt hatten.

Die IG Metall Heidelberg hatte die Wahl angefochten und insgesamt 24 Fehler angeführt. In der Verhandlung hatten Lamy und der Betriebsrat der Gewerkschaft "Rechtsmissbrauch" vorgeworfen, da die IG Metall schon während des laufenden Wahlverfahrens hätte mögliche Fehler erkennen können und eingreifen müssen.

Dieser Argumentation folgte das Gericht unter der Vorsitzenden Richterin Pult-Wilhelm nicht. Der Beschluss ist noch nicht rechtskräftig. Die Beteiligten haben einen Monat Zeit, Rechtsmittel einlegen. Würde das nicht geschehen, dann wäre das Urteil rechtskräftig und die Betriebsratswahl müsste neue angesetzt werden.

Die Lamy-Geschäftsführung hatte im Gespräch mit der RNZ bereits angekündigt, im Falle einer Niederlage Rechtsmittel einzulegen. Am Dienstag hieß es vom Unternehmen, es gehe davon aus, "dass der Betriebsrat Berufung einlegen wird".

Wenn der Betriebsrat Beschwerde gegen den Beschluss einlegt, wird sich das Landesarbeitsgericht in Mannheim mit dem Fall befassen und ihn neu verhandeln. Bis dahin bleibt der Betriebsrat im Amt.