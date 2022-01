Von Matthias Kros

Heidelberg. Der Heidelberger Versicherer Getsafe hat eine Dependance Büro in Berlin eröffnet. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Die ersten acht Beschäftigten hätten bereits im vergangenen Jahr angefangen – bis Ende des Jahres will Getsafe in der Hauptstadt mindestens 50 Arbeitsplätze schaffen.

Getsafe ist ein sogenannter Neo-Versicherer, das heißt das Unternehmen bietet vollständig digitalisierte Versicherungsprodukte an, und zwar ausschließlich über digitale Kanäle. Zunächst gestartet als sogenannter Assekuradeur, der die Risiken nicht selbst trägt, erhielt Getsafe im Oktober 2021 die Zulassung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) für eine eigene Schaden- und Unfallversicherung.

Das neue Büro befinde sich im Berliner Stadtteil Mitte in der Torstraße, die als Keimzelle der Startup-Szene gelte, teilte Getsafe weiter mit. In Zukunft würden dort insbesondere Experten aus den Bereichen Produktentwicklung, Engineering, Design und Marketing beschäftigt sein. Auch an seinem Hauptsitz in Heidelberg und dem Standort in London will Getsafe weiter wachsen.

"Berlin ist das ungeschlagene Zentrum der Startup-Szene in Deutschland und zieht Talente aus der ganzen Welt an. Wir freuen uns sehr, Teil dieses Ökosystems zu sein. Der neue Tech Hub wird dazu beitragen, unsere ehrgeizigen Ziele zu erreichen," sagt Christian Wiens, CEO und Gründer von Getsafe.

Der Hauptsitz bleibe aber Heidelberg, versicherte er. Getsafe sei derzeit das größte Startup der Region und das zweitgrößte in Baden-Württemberg. Beschäftigt werden rund 160 Mitarbeiter. Mit 100 Millionen Euro Wagniskapital und einer Viertelmillion Kunden ist Getsafe nach eigenen Angaben eines der größten europäischen Insurtechs.