Konflikte mit dem Ausbilder oder in der Familie oder schlicht Heimweh: Thomas Rahn (rechts) unterstützt die Auszubildenden bei ABB in Heidelberg. Foto: ABB / Luca Siermann

Von Barbara Klauß

Heidelberg. Der Ausbildungsbeginn ist der Start in ein neues Leben: ein neuer Tagesablauf, neue Aufgaben, neue Herausforderungen. Es ist eine aufregende Zeit – aber auch eine, in der mancher Auszubildende allein ins Straucheln gerät: weil er etwa die Sprache noch nicht gut genug spricht, weil er sich den Beruf, den er erlernt, anders vorgestellt hat, oder weil er noch jung und vielleicht zum ersten Mal weg ist von zu Hause. Rund ein Viertel der Auszubildenden brechen in Deutschland einem Bericht des Bildungsministeriums zufolge ihre Ausbildung ab – aus den unterschiedlichsten Gründen.

Um solch einen Abbruch zu verhindern, gibt es in Deutschland eine Reihe von Angeboten für Lehrlinge, die Unterstützung brauchen. So bietet etwa die Bundesagentur für Arbeit ausbildungsbegleitende Hilfen an. Hier bekommen die Azubis – einzeln oder in kleinen Gruppen – Nachhilfe, Sprachunterricht oder soziale Betreuung. Die Kosten übernehmen die Agentur für Arbeit oder das Jobcenter.

Zudem gibt es VerA (die Abkürzung steht für "Verhinderung von Ausbildungsabbrüchen"), eine Initiative des Senior Experten Service (SES). Hier stehen den Jugendlichen Menschen zur Seite, die bereits im Ruhestand sind. Auch die Begleitung durch VerA ist für den Auszubildenden und den Ausbildungsbetrieb kostenlos.

Diese ehrenamtlichen Begleiter sind "berufs- und lebenserfahrene Menschen", wie Karola Pelzer sagt, Regionalkoordinatorin des Angebots in Nordbaden. 90 von ihnen gibt es im Moment in der Region. Vom Handwerker bis zum Mediziner sei alles dabei, sagt Pelzer. Sie begleiten den Auszubildenden meist bis zum Abschluss, und helfen etwa dabei, Lernschwierigkeiten zu überwinden.

Bei den Gründen, aus denen sich die meist jungen Leute an VerA wenden, sei alles dabei, was das Leben zu bieten habe, erklärt Pelzer: Mancher habe nie gelernt zu lernen, andere hätten sich den falschen Beruf ausgesucht. In letzter Zeit gibt es ihrer Erfahrung nach immer häufiger Probleme mit der Sprache. Insgesamt, meint sie, sei der Unterstützungsbedarf bei den Auszubildenden über die vergangenen Jahre größer geworden. 390 Azubis hat VerA in der Region begleitet, seit das Projekt 2011 begonnen hat. 70 Prozent von ihnen sei zum Abschluss gekommen oder habe eine neue Ausbildung angefangen.

Bei VerA melden sich vor allem Auszubildende aus kleineren und mittleren Betrieben. In größeren Unternehmen gibt es häufig eigene Leute, die sich um die Auszubildenden und ihre Sorgen kümmern. So wie beim Technologiekonzern ABB: Vor gut einem Jahr wurde im Ausbildungszentrum in Heidelberg eigens ein Ausbildungsbegleiter eingestellt. Dort ist nun Thomas Rahn, 41 Jahre alt und gelernter Industriemeister für Elektrotechnik, für die jungen Leute da, die bei ABB oder einem der Verbundpartner eine Ausbildung oder ein duales Studium absolvieren. Er hat einen Ausbilderschein und macht gerade eine Fortbildung zum Aus- und Weiterbildungspädagogen.

Sein Ziel ist es, die rund 150 jungen Leute, die Jahr für Jahr bei ABB oder einem der Verbundpartner beginnen, darin zu unterstützen, dass sie ihre Ausbildung beenden können – auch wenn es mal Probleme gibt, die über das Fachliche hinaus gehen. Meist sei es Alltägliches, sagt Rahn: Konflikte mit dem Ausbilder oder in der Berufsschule, Liebeskummer, Auseinandersetzungen in der Familie – oder ganz einfach nur bei Heimweh. Ein junger Mann kam mit Depressionen. Einen hat Rahn zur Suchtberatung begleitet.

Insgesamt hat er im vergangenen Jahr 70 Gespräche dokumentiert. ABB will die Auszubildenden unterstützen – bevor es so weit ist, dass jemand nicht mehr zur Arbeit kommt. "Denn dann wird es ja auch ein arbeitsrechtliches Problem", sagt Marcus Braunert, Geschäftsführer des ABB Trainings Center in Heidelberg.

Auch bei den Ausbildern des Technologiekonzerns ist über die Jahre der Eindruck entstanden, dass sich in der Ausbildung etwas verschoben hat: "Die Welt verändert sich", meint Braunert, "und wir waren plötzlich mit Dingen befasst, mit denen wir früher nichts zu tun hatten." Die Digitalisierung, der Leistungsdruck, an manchen Stellen mangelnde Unterstützung durch die Eltern: "In den letzten zehn bis zwölf Jahren haben wir das Gefühl, dass eine Ausbildungseinrichtung zunehmend auch einen Erziehungsauftrag bekommt", meint Braunert. Darauf aber seien die Ausbilder nicht vorbereitet. "Technisch sind sie fit. Aber pädagogisch geschult sind sie nicht."

Dennoch will ABB den jungen Menschen einen Ansprechpartner bieten – jemanden, an den sie sich wenden können, ohne in einem Abhängigkeitsverhältnis zu ihm zu stehen.

Dass die Azubis Sorge hätten, sich einem Mitarbeiter ihres Arbeitgebers anzuvertrauen – das Gefühl hat Thomas Rahn nicht: "Ich erlebe eine große Offenheit." Vertrauen sei ihm sehr wichtig, fügt er hinzu. Die Dinge, die die Jugendlichen ihm anvertrauen, behält er für sich – es sei denn, er soll oder muss jemanden "mit ins Boot holen", um zu helfen, wie er es ausdrückt. Doch versuche er immer, die Probleme gemeinsam mit den Jugendlichen anzugehen. Hilfe zur Selbsthilfe. Vor allem will er ihnen das Gefühl vermitteln: "Ich bin für dich da."

Info: Azubis, die Unterstützung suchen, und Menschen, die sich bei VerA engagieren möchten, können sich dort melden, Telefon: 0170/6343536.