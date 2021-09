Von Barbara Klauß

Stuttgart/Ludwigshafen. Beim Thema Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf ist noch viel Luft nach oben. Da sind sich die Teilnehmer der virtuellen Auftaktveranstaltung der "Frauenwirtschaftstage 2021" einig, zu denen das baden-württembergische Wirtschaftsministerium vom 13. bis 16. Oktober einlädt. Unter dem Motto "Ch@llenge Vereinbarkeit!" soll die gleichberechtigte Beteiligung von Frauen am Erwerbsleben und in der Wirtschaft unterstützt werden.

Und da ist aus Sicht der Menschen auf dem virtuellen Podium noch viel zu tun. Für mittelmäßig hält ein Unternehmensvertreter die Angebote, die sein Betrieb den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bisher macht, damit sie Beruf und Privatleben besser unter einen Hut bekommen. Dazu zählen etwa flexible Arbeitszeiten, die Möglichkeit, auch von zu Hause aus zu arbeiten, Eltern-Kind-Büros oder Unterstützung bei der Kinderbetreuung.

In der IT-Branche sind all diese Möglichkeiten weit verbreitet – etwa beim Walldorfer Softwarekonzern SAP, bei dem jeder seinen Arbeitsplatz frei wählen kann. Im Handwerk hingegen, wo die Mitarbeiter zu festen Zeiten etwa auf der Baustelle zu sein haben, funktionieren solche Modelle naturgemäß nicht.

So stellt sich die Möglichkeit der Vereinbarkeit für die Menschen in Baden-Württemberg aus Sicht der Vorsitzenden des Landesfamilienrats, Christel Althaus, sehr unterschiedlich dar: Im akademischen Bereich sei auf einer Skala von 1 bis 10 durchaus eine sechs oder sieben erreicht. "Manchmal sogar mehr", sagt sie. In vielen sozialen Berufen aber, in denen viele Frauen arbeiten, sehe das ganz anders aus. Und gerade bei alleinerziehenden Müttern "sind wir ganz weit unten", so Althaus.

Jutta Rump. Foto: dpa

Wie bei vielem anderen hat auch hier die Corona-Pandemie mit all ihren Auswirkungen Entwicklungen weiter verstärkt und beschleunigt. Aus Sicht der Professorin Jutta Rump vom Institut für Beschäftigung und Employability der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen sind in der Krise aus den drei Ks, die in den 1950er Jahren für die Frauen vorgesehen waren – nämlich Kinder, Küche und Kirche – die drei Hs geworden: Homeoffice, Homeschooling und Haushalt. Das könne einerseits dazu beitragen, Rollenmuster zu zementieren, so Rump. Auf der anderen Seite aber habe das Homeoffice in der Corona-Krise einen unglaublichen Rückenwind erfahren – was für die Männer und Frauen, die ihre Arbeit nach Hause verlegen können, sehr hilfreich sei. Rumps These: Je höher das Bildungsniveau von Partnern und je partnerschaftlicher die Aufgaben auch vor der Krise bereits verteilt waren, umso eher ist diese Entwicklung eine Chance für die Frauen auf gleichberechtigtere Teilhabe im Beruf.

Wie es nach der Krise weitergeht, wird sich Rumps Ansicht nach erst zeigen müssen. Noch gibt es zu viele Unbekannte: die gewaltigen Umbrüche etwa, vor denen die Wirtschafts steht. Zudem die Digitalisierung, die immer schnelleren Entwicklungen. Generell, meint Rump, werde die Zeit zu einer zweiten Währung werden und mit Blick auf die Attraktivität von Arbeitgebern eine enorme Bedeutung erlangen. Und das in einer Zeit, in der schon aufgrund des demografischen Wandels Fachkräfte Mangelware werden. "Wir können nicht auf eine Hälfte des Arbeitsmarktes verzichten", so Rump.

Inzwischen ist ihrer Meinung nach bei vielen Unternehmen das Bewusstsein dafür gewachsen, wie wichtig es sei, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter "in Balance bleiben". Vielfach werde das nun als Kulturthema und als Erfolgsfaktor wahrgenommen.

Auch die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) bezeichnete die Vereinbarkeit von Privatleben und Erwerbstätigkeit bei der Veranstaltung als "systemrelevant" für die Wirtschaft im Land. "Eine familienbewusste Unternehmenspolitik ist daher eine zentrale Voraussetzung für die Wettbewerbsfähigkeit und Resilienz unserer Betriebe."