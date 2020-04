Mannheim. (mk) Der Mannheimer Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub SE ist das erste Unternehmen der Rhein-Neckar-Region, das seine Hauptversammlung ausschließlich virtuell durchführen wird. Grund sei die Ausbreitung des Corona-Virus und das damit in Verbindung stehende Veranstaltungsverbot, teilte das Unternehmen am Montag mit. Fuchs hatte bereits im März seine geplante Präsenz-Hauptversammlung 2020 auf die zweite Juni-Hälfte verschoben. Da aber unsicher sei, ob dann das Versammlungsverbot aufgehoben ist, entschied sich der Schmierstoffhersteller nun zu der reinen Online-Variante am 5. Mai.

Die Bundesregierung hatte auf Druck der Unternehmen vor zwei Wochen die Präsenzpflicht bei den Aktionärstreffen aufgeweicht und die Möglichkeit von virtuellen beschlussfähigen Hauptversammlungen ohne Satzungsänderungen geschaffen – wenn die Bild- und Tonübertragung gewährleistet ist. Auch SAP erwägt eine solches Vorgehen.

Damit alle Tagesordnungspunkte der Hauptversammlung wie die Dividendenauszahlung zeitnah beschlossen werden könnten, hätten sich Vorstand und Aufsichtsrat entschlossen, die neue gesetzliche Regelung in Anspruch zu nehmen, hieß es. Die Aktionäre könnten die gesamte Hauptversammlung online verfolgen und ihr Stimmrecht vorab per elektronischer Briefwahl oder per Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben.