Von Daniel Bernock

Mannheim. Neuer Chef, neue Geschäftsfelder und nun auch einen neuen Namen und ein neues Logo. Der Wandel der ehemaligen Bilfinger Berger SE, seit Donnerstag nur noch Bilfinger SE, schreitet kontinuierlich voran. Auf der gestrigen Hauptversammlung im Mannheimer Rosengarten stimmten die rund 1000 anwesenden Aktionäre (insgesamt fast 65 Prozent des Grundkapitals) der Namensänderung und dem neuen Logo zu.

In Zukunft sollen alle Gesellschaften des Konzerns das neue Logo - die "Bilfinger-Schleife" - und den kürzeren Namen nutzen. So soll ein einheitliches Erscheinungsbild entstehen und ein klares Signal für die Neuausrichtung gesetzt werden. "Sie werden sich wundern, wo dann überall Bilfinger draufsteht", sagte Koch bei seiner ersten Hauptversammlung als Bilfinger-Chef. Bisher agierten viele Unternehmen der Gruppe unter ihrem eigenen Namen und Logo. Der weltweit einheitliche Auftritt kostet das Unternehmen nach eigenen Angaben einen "einstelligen Millionenbetrag". Parallel soll eine Werbekampagne gestartet werden, sagte Koch in seiner Rede.

Der neue Markenauftritt spiegelt die Wandlung des Konzerns wider, der bereits von Kochs Vorgänger Herbert Bodner eingeschlagen wurde und nun unter Führung des ehemaligen hessischen Ministerpräsidenten konsequent weitergeführt wird. Der Konzern will weg - wenn auch nicht ganz - vom risikoreicheren Baugeschäft und hin zum margenstärkeren Dienstleistungsbereich. Wie Koch präsentierte, hat sich bereits der Anteil der Dienstleistungen am Umsatz auf 79 Prozent erhöht. 2000 hatte Bilfinger noch gar keine Aktivitäten in diesem Bereich, 2005 betrug der Anteil lediglich 32 Prozent. Jedoch bleibe das Baugeschäft auch in Zukunft ein Teil des Unternehmens.

Die Ergebnisse scheinen bisher den eingeschlagenen Weg der Unternehmensführung zu bestätigen. 2011 war das erfolgreichste Jahr in der 132-jährigen Konzerngeschichte. Daran änderte auch die Unsicherheit in Europa nichts: "Die Finanzkrise hat bis heute keine wesentlichen Auswirkungen auf unsere Geschäfte", sagte Koch. Von dem Rekordjahr profitieren auch die Aktionäre. Wie gestern beschlossen wurde, erhöht sich die Dividende um 36 Prozent auf 3,40 Euro. Darin enthalten ist ein 90-Cent-Bonus aus dem Verkauf des Australiengeschäfts, das dem Unternehmen 2011 rund 700 Millionen Euro in die Kassen spülte. Die Mitarbeiter erhalten ebenso eine Einmalzahlung, die sich an der Höhe der Dividende orientiert.

Und auch 2012 laufen die Geschäfte bisher gut. Mit der Hauptversammlung veröffentlichte das Mannheimer Unternehmen auch die Zahlen für die ersten drei Monate des Jahres: So stiegen sowohl Umsatz und Auftragseingang deutlich, wohingegen der Auftragsbestand wegen des gebremsten Engagements im Baugeschäft - wie geplant - zurückging. Auch das Konzernergebnis verbesserte sich in den ersten drei Monaten des Jahres deutlich. Zwar fiel der Vorjahreswert höher aus, darin waren jedoch die Einmaleffekte aus dem Verkauf des Australiengeschäfts enthalten.

Mit den guten Ergebnissen aus dem ersten Quartal im Rücken peilt Koch auch in diesem Jahr ein neues Rekordergebnis an. Mittelfristig soll sich das Konzernergebnis bis 2016 sogar auf 400 Millionen verdoppeln (2011: 220 Mio. Euro).

Zwar gab es auch weniger freundliche Stimmen auf der Hauptversammlung, etwa von Siegfried Pfündel von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW). Er kritisierte etwa das hohe Gehalt Kochs und bezeichnet den neuen Geschäftsbericht in Übergröße als "Kochbuch". Mit Blick auf die Nebentätigkeiten Kochs wies Pfündel darauf hin, dass der Chefposten von Bilfinger ein "Full-Time-Job" sei.

Insgesamt zeigten sich die Aktionäre jedoch mit Kochs ersten Auftritt auf einer Hauptversammlung zufrieden, auch wenn er mit einer Redezeit von deutlich über einer Stunde seine politischen Wurzeln zeigte. Den Dank, den er mehrfach an seinen Vorgänger Bodner richtete, brachte ihm den Respekt vieler Anteilseigner ein. Und die Zahlen, die er präsentieren durfte, ließen dieses Jahr wenig Spielraum für Kritik.