Bis zum 1. November will die Stechert-Gruppe eine Entscheidung darüber, ob sie auf dem ehemaligen Stechert-Areal bauen darf. Wenn nicht, droht sie mit dem 'Aus' für den Standort Höpfingen. Foto: R. Wagner

Höpfingen. (wg) Es klingt fast wie ein Ultimatum: Die Stechert-Gruppe will bis 1. November von der Gemeinde Höpfingen eine Entscheidung über ihre geplante Erweiterung auf dem Schlempertshof. Statt einer Millionen-Investition droht dann die Schließung des Standorts. In Höpfingen läuft die Produktion von Podestsystemen auch für Konzertsäle in Paris und Hamburg mit einem Auftragsvolumen im zweistelligen Millionenbereich. Fraglich bleibt, ob sich die nicht leichten Fragen des Baurechts bis zu diesem Termin abklären lassen.

Die Stechert-Gruppe und ihr Unternehmen STW GmbH forcieren ihre intensiven Bemühungen um eine schnelle Erweiterung des Standortes Schlempertshof in der Neckar-Odenwald-Kreis-Gemeinde Höpfingen. Knapp vier Wochen nach der Ankündigung, mit einem Investitionsvolumen von über zwei Millionen Euro eine hoch moderne Fertigungsstätte zu errichten und zukünftig insgesamt etwa 50 Arbeitsplätze anzubieten, bittet der Unternehmensverbund mit Sitz in Wilhermsdorf bei Nürnberg die Gemeinde Höpfingen jetzt um eine zeitnahe Entscheidung für die rasche Realisierung des Projekts.

Die Geschäftsführer der Stechert Gruppe Franz Stegner und Matthias Schuh begründen ihren Anliegen in einer Pressemitteilung so: "Die STW besitzt ein Auftragsvolumen im zweistelligen Millionenbereich. Wir müssen dringend unsere Produktionskapazitäten erhöhen. Sonst können wir nicht pünktlich und zuverlässig liefern." Deshalb fordert die Stechert-Geschäftsleitung: "Wir brauchen von der Gemeinde Höpfingen bis zum Freitag, 1. November 2013, grünes Licht, ob ein Neubau auf dem kürzlich erworbenen früheren Störzer-Gelände möglich ist oder nicht."

Von einem ins Gespräch gebrachten Grundstückstausch halten die Stechert-Chefs wenig: "Das ist zu aufwendig. Denn die neue Fläche müsste erst mühevoll aufgeschüttet werden." Für den Fall, dass die Gemeinde Höpfingen die geplante Erweiterung ablehnt, können die Stechert-Geschäftsführer Franz Stegner und Matthias Schuh unangenehme Konsequenzen nicht ausschließen.

Die Pressemittelung spricht Klartext: "Wir stehen selbst unter Zeitdruck und fühlen uns unseren Kunden verpflichtet. Wenn wir in Schlempertshof nicht bauen dürfen, zwingt uns die Gemeinde Höpfingen, den Standort mit gegenwärtig etwa 30 Arbeitsplätzen zu schließen und komplett nach Trautskirchen bei Nürnberg zu verlagern. Diesen Schritt würden wir sehr bedauern."

Um den Höpfinger Bürgermeister Adalbert Hauck und seinen Gemeinderat von der Ernsthaftigkeit und Dringlichkeit der Millioneninvestitionen zu überzeugen, lud Stechert zu einem Informationsgespräch in die STW-Niederlassung Schlempertshof ein. Für die Höpfinger Räte war das eine nicht öffentliche Sitzung. In dieser stellten die Geschäftsführer Franz Stegner und Matthias Schuh die Unternehmensgruppe ausführlich vor und gaben auch Einblick in die rasante Entwicklung des stetig wachsenden Marktführers und die Pläne.

Der Höpfinger Gemeinderat wird sich in der nächsten Woche in nicht öffentlicher Sitzung mit der neuen Situation befassen. Bis dahin sollte ein Baugesuch vorliegen, das die Nutzung, die genauen Ausmaße und die Grenzabstände ausweist, betonte Höpfingens Bürgermeister Hauck in einer ersten Reaktion auf die Bauabsichten der Firma.

"Abzuklären ist, was, ob und wie im Außenbereich ein Bauvorhaben in dieser Dimension gebaut werden darf und ob die Maßnahmen nach dem Flächennutzungsplan und der Regionalplanung überhaupt genehmigungsfähig ist. Dazu ist das gegebene Zeitfenster äußerst knapp", betonte Hauck. Eine "Blanko- Entscheidung" sei für Höpfingens Rathauschef schwer vorstellbar.

Ein Bauantrag der Stechert-Gruppe mit Sitz in Wilhermsdorf bei Nürnberg lag am Mittwochnachmittag im Höpfinger Rathaus noch nicht vor. "Es ist nichts eingegangen". So lautete die Auskunft auf Anfrage der RNZ.