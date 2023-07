Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Buchen feiert dieses Jahr sein 1250. Jubiläum. Doch was ist eine Stadt ohne ihre Bewohnerinnen und Bewohner? 18 393 Menschen leben laut der jüngsten Erfassung in Buchen und den 13 Stadtteilen. Wer sind diese Menschen? Was arbeiten sie, in welchen Vereinen engagieren sie sich? Was gefällt ihnen an Buchen besonders, und was vermissen sie in der Stadt oder in ihrem Stadtteil? Diese Fragen lieferten uns die Idee für die Artikelserie „Wir sind Buchen“, in der wir das ganze Jubiläumsjahr über Bürger aus der Kernstadt und den 13 Stadtteilen vorstellen. So soll im Laufe der Monate ein buntes Bild einer lebendigen, liebenswerten Stadt entstehen. Denn: Die Menschen machen die Stadt aus – nicht die Häuser! (Foto: Andreas Hanel)

Wir würden uns freuen, wenn sich möglichst viele Bürger aller Altersklassen und aus allen Stadtteilen daran beteiligen würden. Wer teilnehmen möchte, kann uns in dem unten stehenden Formular seine ganz persönlichen Antworten mitteilen.

Natürlich gehört zu einem Steckbrief auch ein Foto. Dieses Foto schießen wir. Für eine Terminvereinbarung werden wir uns dann bei Ihnen melden.

Herzlichen Dank

Ihre RNZ-Redaktion in Buchen