Bielefeld (dpa) - Arminia Bielefeld hat sich mit einem eindrucksvollen Sieg gegen Fortuna Düsseldorf in der 2. Fußball-Bundesliga zurückgemeldet. In Überzahl und dank eines Handelfmeters gewann der Aufsteiger am Ende deutlich mit 5:1 (1:1).

Fortuna-Neuzugang Cedric Itten traf für die Gäste (35. Minute) zum 1:0. Für den Ausgleich sorgte vor 26.072 Zuschauern Noah Sarenren Bazee (45.). Kurz zuvor geriet Düsseldorf in Unterzahl. Tim Oberdorf sah die Gelb-Rote Karte. Neun Minuten nach Wiederbeginn drehte Julian Kania per Strafstoß (54.) die Partie. Der eingewechselte Joel Felix (75.) sowie Joel Grodowski (78.) und Sam Schreck (90.+7) bauten den Vorsprung aus.

Beide Mannschaften begegneten sich zunächst auf Augenhöhe. Immer wieder war es Düsseldorfs Christian Rasmussen, der in der Anfangsphase gefährlich in Erscheinung trat. Erst schlenzte er den Ball sehenswert an die Latte, wenig später bereitete der Däne das Tor von Itten vor.

Noch vor dem Ausgleich musste Oberdorf vom Platz. "Das ist lächerlich, absolut lächerlich", sagte Fortunas Sportvorstand Klaus Allofs bei Sky in der Halbzeitpause über die Entscheidung von Schiedsrichter Patrick Alt. "Die erste Gelbe Karte geht in Ordnung, aber da eine Gelb-Rote zu geben, das ist lächerlich - und damit das Spiel so zu beeinflussen. Ich glaube, dass es eine falsche Entscheidung war."

Vertragsverlängerung unmittelbar vor Spielbeginn

Die Bielefelder hatten unmittelbar vor dem Anpfiff die Vertragsverlängerung mit ihrem Stammtorhüter Jonas Kersken verkündet. Eine Laufzeit des neuen Kontrakts wurde vonseiten der Ostwestfalen nicht mitgeteilt. Es hieß lediglich, dass der 24-Jährige "vorzeitig und langfristig" verlängert habe.