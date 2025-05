Berlin (dpa) - Hertha BSC und Hannover 96 haben zum Saisonabschluss der zweiten Fußball-Liga die Punkte geteilt. Am 34. Spieltag trennten sich beide Teams mit 1:1 (1:1). Vor 66.997 Zuschauern im Berliner Olympiastadion hatte Hannovers Nicolo Tresoldi die Gäste in Führung gebracht (9. Minute), Fabian Reese gleich in der 37. Minute aus.

Der Unterschiedsspieler der Berliner hatte kurz vor dem Anpfiff seine vorzeitige Vertragsverlängerung bis 2030 verkündet. Die Freude über das Bleiben des umworbenen Offensivmannes wurde auch nicht durch Tresoldis Kopfballtreffer zur Gästeführung geschmälert.

In der Folge zeigten sich die Berliner sehr spielfreudig, aber wenig effektiv bei der Chancenverwertung. Der 1:1-Ausgleich durch Reeses Kopfball nach Flanke von Jonjoe Kenny war verdient. Auch im zweiten Spielabschnitt war Hertha spielbestimmend, ließ aber zu viele Chancen gegen ein nachlassendes Hannover 96 aus.