Washington (dpa) - Dank einer starken Leistung von Franz Wagner haben die Orlando Magic in der NBA erneut gewonnen und sich vor der Schlussphase der Hauptrunde in eine gute Position gebracht. Beim 109:97 gegen die Washington Wizards erzielte Wagner die ersten sieben Punkte im Schlussviertel und sorgte anschließend mit einem Steal und einem Dunk für Ruhe in der Partie. Insgesamt kam Basketball-Weltmeister Wagner auf 27 Zähler, besser war nur sein Teamkollege Paolo Banchero mit 33 Punkten und herausragenden 18 Rebounds.

Orlando festigte mit dem Sieg Rang sieben in der Tabelle und hätte damit Heimrecht in den Play-Ins, in denen ihnen ein Sieg zum Einzug in die Playoffs reichen würde. Vor den noch ausstehenden vier Spielen hat das Team um Weltmeister Wagner nun vier Tage Pause und trifft dann noch zwei Mal auf die Atlanta Hawks, die Rang acht belegen.

Curry und James mit Show: Warriors gewinnen bei den Lakers

In der engen Western Conference setzten sich die Golden State Warriors in einer mit Spannung erwarteten Partie bei den Los Angeles Lakers durch. Beide Teams kämpfen um die bestmögliche Ausgangslage in den Playoffs, die Warriors gewannen 123:116 und holten damit den vierten Sieg in Serie.

Stephen Curry von den Warriors und LeBron James von den Lakers lieferten den Zuschauern eine starke Show mit dem besseren Ende für die Gäste. Curry kam auf 35 Punkte und bekam viel Hilfe von Brandin Podziemski mit 28 Zählern. James beendete den Abend mit 33 Punkten, Austin Reaves kam auf 31. Luka Doncic enttäuschte für seine Verhältnisse und verbuchte 19 Punkte.