Berlin (dpa) - Die Basketball-Weltmeister Franz und Moritz Wagner absolvieren mit den Orlando Magic Anfang des neuen Jahres das erste offizielle NBA-Spiel in Deutschland. Die Magic treffen in der Berliner Uber Arena am 15. Januar 2026 auf die Memphis Grizzlies. Drei Tage später spielen beide Teams in London erneut gegeneinander. Im Jahr 2028 ist ein weiteres offizielles NBA-Spiel in Berlin geplant. Informationen zum Ticketverkauf will die NBA zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

Die beste Basketball-Liga der Welt treibt damit ihre Internationalisierung voran. Derzeit laufen zwischen den Verantwortlichen der NBA und Vertretern des Weltverbandes Fiba auch Gespräche über eine mögliche europäische NBA-Liga. Die Pläne befinden sich allerdings noch im Anfangsstadium.

Große Ehre für Franz und Moritz Wagner

"Dass die Orlando Magic und die NBA ein reguläres Saisonspiel in unserer Heimatstadt Berlin austragen, bedeutet uns alles. Wir sind hier aufgewachsen und haben von solchen Momenten geträumt", sagten Franz und Moritz Wagner. Außer den beiden Brüdern spielt in Tristan da Silva ein weiterer deutscher Nationalspieler für Orlando. Bislang fanden lediglich Freundschaftsspiele mit NBA-Teams in Deutschland statt.