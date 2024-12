Orlando (dpa) - Moritz Wagner hat in der NBA so viele Punkte in einem Spiel erzielt wie nie zuvor in seiner Karriere. Die Niederlage der Orlando Magic gegen die New York Knicks konnte der Weltmeister aber dennoch nicht verhindern. Beim 91:100 verbuchte Wagner als Einwechselspieler 32 Punkte und war damit der erfolgreichste Werfer der Partie. "Meine Punkte sind alle durch Leute gekommen, die

