Berlin (dpa) - Die Handballer der Füchse Berlin haben in der Champions League ihre dritte Niederlage in Serie kassiert und müssen um das Achtelfinale bangen. Der Bundesligist unterlag beim rumänischen Meister Dinamo Bukarest mit 31:38 (19:18). Nach der vierten Niederlage im siebten Spiel bleiben die Füchse Tabellenfünfter in Gruppe A. Beste Berliner Werfer waren Lasse Andersson mit acht und

