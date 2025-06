Oostende (dpa) - Die deutschen Basketballerinnen haben bei der Generalprobe für die Europameisterschaft mit einer Vorrunde in Hamburg eine weitere empfindliche Niederlage einstecken müssen. Im belgischen Oostende verlor die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes bei den Europameisterinnen mit 60:97 (31:37) und schloss die Vorbereitung mit einem Sieg und drei Niederlagen ab. Schon am Donnerstag hatte Deutschland in Belgien klar mit 45:80 verloren.

Die Ausfälle der Schlüsselspielerinnen Satou Sabally, Nyara Sabally und Marie Gülich machten sich im zweiten Duell mit Belgien erneut deutlich bemerkbar. Nur im zweiten Viertel hatte das Team von Bundestrainerin Lisa Thomaidis eine gute Phase und ging nach einem frühen 13-Punkte-Rückstand zwischenzeitlich sogar in Führung (29:25). Doch insgesamt war das deutsche Team erneut chancenlos. Beste Werferin war Frieda Bühner mit 20 Punkten.

Hoffen auf Fiebich und Geiselsöder

Bei der EM sollen es nun vor allem die beiden USA-Legionärinnen Leonie Fiebich und Luisa Geiselsöder richten. Beide sollen am Sonntag oder Montag zum Team stoßen, nachdem sie bis zuletzt noch in der WNBA für ihre Clubs im Einsatz waren.

Das deutsche Team bestreitet vom 19. bis 22. Juni gegen Schweden, Spanien und Großbritannien die Vorrunde in Hamburg. Danach findet die Endrunde in Piräus statt. Um in Griechenland dabei zu sein, muss Deutschland einen der ersten beiden Plätze in der Gruppe belegen.