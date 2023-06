Ljubljana (dpa) - Die deutschen Basketballerinnen sind bei der Europameisterschaft in Slowenien ausgeschieden. Im Viertelfinale gegen Topfavorit Spanien eine deutliche 42:67 (16:33)-Schlappe.

Während Spanien am Wochenende in Ljubljana um die Medaillen spielt, muss das deutsche Team von Bundestrainerin Lisa Thomaidis in der Platzierungsrunde zwei Partien gewinnen, um noch das Ticket für