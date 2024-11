Hagen (dpa) - Die deutschen Basketballerinnen müssen in den beiden anstehenden EM-Qualifikationsspielen gegen Griechenland und Tschechien auf die WNBA-Champions Leonie Fiebich und Nyara Sabally verzichten. Beide werden aus Gründen der Belastungsteuerung am Donnerstag (19.30 Uhr/Magentasport) in Hagen gegen Griechenland und drei Tage später in Tschechien nicht spielen. "Es wäre aufgrund der

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote