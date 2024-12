Washington (dpa) - Die Dallas Mavericks mit Maximilian Kleber haben in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA den sechsten Sieg in Serie eingefahren. Bei den Washington Wizards gewann das Team mit den Starspielern Luka Dončić, Kyrie Irving und Klay Thompson deutlich mit 137:101 (68:50). Für die Wizards war es wiederum die 16. Niederlage in Serie.

Dončić glänzte mit einem