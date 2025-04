San Antonio (dpa) - Der deutsche NBA-Star Franz Wagner hat mit den Orlando Magic einen Rückstand spät gedreht und ist in der Tabelle der Eastern Conference auf Rang sieben geklettert. Gegen die San Antonio Spurs gelang Orlando trotz Rückstands im Schlussviertel ein 116:105-Sieg, der die Ausgangslage des Teams für die Playoffs verbesserte. Wagner und Paolo Banchero erzielten jeweils 24 Zähler für die Gäste, Tristan Da Silva kam nicht zum Einsatz.

Halten die Magic Rang sieben, hätten sie in einem Play-In-Spiel Heimrecht und wären mit einem Sieg für die Playoffs qualifiziert. Die Milwaukee Bucks auf Rang sechs sind bei noch fünf ausstehenden Spielen nur noch theoretisch einzuholen.

Curry mit 52 Punkten und 12 Dreiern

Die Golden State Warriors haben nach einer herausragenden Vorstellung von Steph Curry dagegen beste Chancen auf die direkte Teilnahme an den Playoffs. Gegen die Memphis Grizzlies holte das Team ein 134:125 und zog an den Gastgebern vorbei auf Rang fünf der Western Conference. Curry verbuchte dabei 52 Punkte und verwandelte 12 Dreier. Das ist sein Saisonbestwert. Jimmy Butler überzeugte mit 27 Punkten ebenfalls, die 36 Zähler für Ja Morant waren am Ende ohne Wert für die Grizzlies, die nun bereits vier Spiele in Serie verloren haben.