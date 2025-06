New York (dpa) - Die New York Knicks haben sich wenige Tage nach dem Verpassen der NBA-Finals von Cheftrainer Tom Thibodeau getrennt. Das teilte der Club mit und verwies auf die verpasste Meisterschaft. Bei den Knicks spielt auch der deutsche NBA-Neuling Ariel Hukporti. Er hatte mit seinem Team im Finale der Eastern Conference gegen die Indiana Pacers verloren. Die Pacers spielen nun gegen die Oklahoma City Thunder um die Meisterschaft in der besten Basketball-Liga der Welt.

