Los Angeles (dpa) - Der frühere NBA-Star Gilbert Arenas ist wegen des Vorwurfs, illegale Pokerspiele um hohe Summen ausgerichtet zu haben, festgenommen und angeklagt worden. Der 43-Jährige wird gemeinsam mit fünf weiteren Männern, darunter einem mutmaßlichen Mitglied einer kriminellen israelischen Vereinigung, beschuldigt, einen illegalen Glücksspielring im Anwesen von Arenas in Los Angeles betrieben zu haben. Das teilte die US-Staatsanwaltschaft mit.

Arenas soll zudem falsche Angaben bei den Behörden gemacht haben. Der frühere Basketballprofi plädierte in einer Anhörung am Mittwoch auf unschuldig und wurde nach Zahlung einer Kaution von 50.000 US-Dollar freigelassen. Der Prozess soll am 23. September stattfinden. Arenas droht im Falle einer Verurteilung eine mehrjährige Gefängnisstrafe.

Vorfall mit Waffen in der Kabine

In seiner elfjährigen NBA-Karriere erzielte er im Schnitt mehr als 20 Punkte pro Partie und wurde dreimal ins All-Star-Team der besten und beliebtesten Spieler berufen. Der frühere Guard wurde im Januar 2010 für die komplette weitere Saison gesperrt, nachdem er bei den Washington Wizards wie ein Teamkollege Waffen mit in die Kabine gebracht hatte. Die beiden hatten sich wegen eines Kartenspiels gestritten.

Wegen seiner Trikotnummer 0 trug Arenas während seiner Laufbahn den Spitznamen Agent Zero. Mit dieser Bezeichnung wird er auch in der Anklage genannt. Vor allem um den Kabinen-Vorfall drehte sich zuletzt eine Dokumentation auf Netflix. Darin beteuerte Arenas, dass er sich geändert habe und nicht länger dieser Typ "Agent Zero" sei.