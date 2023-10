Bayern gegen Würzburg Baskets ohne Probleme

München (dpa) - Der FC Bayern Basketball hat in der Bundesliga einen ungefährdeten Heimsieg gefeiert. Zwei Tage nach der Niederlage in der Euroleague gegen Fenerbahce Istanbul setzten sich die Bayern gegen die Würzburg Baskets mit 87:64 (42:34) durch und damit in der Spitzengruppe fest.

Die Münchner haben nach fünf Spieltagen wie vier weitere Teams eine Bilanz von 4:1-Siegen. Alba