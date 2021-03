Mannheim. (dh) Anton Donkor vom SV Waldhof glänzte am Montag mit zwei Toren gegen die U23 des FC Bayern und sicherte dem Drittligisten beim 2:2 einen wichtigen Punkt. Unmittelbar nach dem Spiel wurde es dann richtig unschön: Der deutsch-ghanaische Außenbahnspieler wurde auf seinem Instagram-Profil auf übelste Weise rassistisch beleidigt. Er selbst machte die Kommentare öffentlich und schrieb dazu: "Sehr traurig, dass man im Jahr 2021 solche Kommentare noch bekommt."

Der SV Waldhof reagierte auf den Vorfall und stellte sich vor seinen Spielern. Anzeige wurde zunächst nicht erstattet.

Mittlerweile aber schon: Ein Fan hat sich an die Polizei gewandt und den Vorfall zur Anzeige gebracht. Die Kriminalpolizei hat die Anzeige aufgenommen und sie an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet.

Nach RNZ-Informationen versucht man nun den Verfasser der Kommentare ausfindig zu machen. Seine Einträge hat er mittlerweile gelöscht. Abgesetzt hat der Verfasser sie unmittelbar nach den beiden Toren von Anton Donkor. Ermittelt wird wegen Beleidigung und Volksverhetzung.

Update: Donnerstag, 4. März 2021, 19.23 Uhr

Rassismus-Attacke gegen Spieler

Mannheim. (ppf) "Sehr traurig, dass man im Jahr 2021 solche Kommentare noch bekommt." Mit diesen Worten mach Anton Donkor rassistische Beleidigungen gegen ihn öffentlich. Ein unbekannter Nutzer hat laut Vereinsführung am Montagabend gegen den 23-jährigen Abwehrmann des SV Waldhof gehetzt. In einem Beitrag vom Dienstagmittag verurteilt der Mannheimer Club diese Kommentare: "Unser SVW steht für Respekt, Toleranz und Integration und lehnt jegliche Form von Rassismus und Diskriminierung ab", schreibt die Vereinsführung in einem Facebook-Post.

Foto: Screenshot bei Facebook

Mittlerweile wurden die rassistischen Beleidigungen unter den Privataufnahmen des Profisportlers gelöscht. Der Verein zeigt diese in seinem Facebook-Beitrag weiterhin unzensiert und macht damit auf den Übergriff aufmerksam. Erschüttert sind auch hunderte Fans und Follower, die sich mit dem Opfer solidarisieren: "Gnadenlos zur Anzeige bei der Polizei bringen", fordert ein Nutzer. "Rassismus darf nirgends Platz haben", schreibt eine Nutzerin.