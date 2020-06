Von Roland Karle

Sandhausen. Beim Zweitligisten SV Sandhausen leitet der in Mosbach geborene Joachim Stadler das Nachwuchsleistungszentrum (NLZ), ist dort für neun Nachwuchsmannschaften und 44 Mitarbeiter zuständig. Stadler spielte in früher Jugend beim SV Aglasterhausen, danach für Waldhof Mannheim und FV Mosbach. Nach einem Jahr beim SV Schwetzingen in der Oberliga, der damals dritthöchsten Spielklasse, gehörte er zu den am meisten umworbenen Talenten des deutschen Fußballs. Der Abwehrspieler entschied sich 1989 für den 1. FC Kaiserslautern, wechselte zwei Jahre später zu Borussia Mönchengladbach (1991-97), dann zum SSV Ulm (1997-2001), gefolgt von einem halbjährigen Abstecher in die zweite griechische Liga und der Rückkehr nach Deutschland zum FC Augsburg. Dort spielte der Odenwälder bis zu seinem verletzungsbedingten Karriereende 2003 noch eineinhalb Jahre in der Regionalliga Süd.

Unterm Strich stehen für ihn 130 Spiele (drei Tore) in der Bundesliga, 47 Einsätze in der 2. Liga und 22 Partien im DFB-Pokal, zudem lief Stadler zwölf Mal für die deutsche U 21-Nationalmannschaft auf. Im RNZ-Interview berichtet der 50-Jährige von seiner Tätigkeit als Nachwuchschef beim SV Sandhausen und blickt auf seine sportlichen Erfahrungen zurück.

Joachim Stadler, Mitte März wurde das öffentliche Leben wegen der Corona-Pandemie weitgehend stillgelegt, auch der Sport. Wie sind Sie im Nachwuchsleistungszentrum des SV Sandhausen damit umgegangen?

Das komplette Training und der Spielbetrieb wurden bekanntlich eingestellt. Ich habe mit den Trainern und Betreuern der Jugendmannschaften über Telefon und Videokonferenzen Kontakt gehalten. Gerade wenn unklar ist, wann und wie es mit dem Fußball weitergeht, müssen Trainer, Spieler und alle Beteiligten miteinander verbunden bleiben und versuchen, die Motivation hochzuhalten.

Ist eine solche Zwangspause für junge Sportler, die sich mitten in ihrer Entwicklung befinden, besonders von Nachteil?

Gerade für Jugendliche, die manchmal innerhalb von einigen Monaten bemerkenswerte Leistungssprünge machen, ist das bedauerlich. Aber es betrifft alle gleichermaßen. Entscheidend ist, dass alle gesund bleiben und danach voll durchstarten können.

Wann und unter welchen Umständen geht das Training wieder los?

Geplant ist, nach den Pfingstferien mit Kleingruppen-Training im NLZ zu beginnen. Da wir dabei mit den Profis nicht in Kontakt treten wollen und alle Vorschriften der DFL, des Landes und der Gemeinde Sandhausen eingehalten werden müssen, ist dies nicht gerade einfach.

Seit 2011 sind Sie im Nachwuchs des SV Sandhausen tätig. Anfangs als U 15-Trainer, seit 2013 als Leiter des NLZ. Was macht den Job für Sie reizvoll?

Ich bin einerseits ganz nah an den jungen Spielern und ihren Trainern dran, kann andererseits aber auch meine Vorstellungen von Fußball konzeptionell entwickeln und Entscheidungen treffen. Außerdem versuchen wir im Nachwuchsleistungszentrum, Talente auszubilden und die Besten an den Lizenzspieler-Kader heranzuführen. In einem Proficlub spielt die erste Mannschaft immer die erste Geige.

Sie sind in Ihrer Funktion auch das Bindeglied zwischen Nachwuchs und Profiteam. In den vergangenen Jahren sah es so aus, als sei der Weg nach oben sehr steinig.

Uwe Koschinat, der Cheftrainer der Profis, ist ein echter Förderer der Jugend. Wir haben einen sehr guten Dialog, gehen offen und vertrauensvoll miteinander um. Seit ich hier in Sandhausen bin, ist das sicher die beste Zeit, was den Austausch zwischen Nachwuchs und Profis angeht.

Die Konkurrenz ist groß in der Region. Allein mit der TSG Hoffenheim und dem Karlsruher SC gibt es zwei Clubs, die stets die besten Nachwuchskicker für sich gewinnen wollen.

Der SV Sandhausen beweist im Profifußball seit langem, wie man aus relativen wenig Mitteln viel machen kann. Im Nachwuchsbereich gilt das ebenso. Wir haben uns zu einer attraktiven Adresse für Talente entwickelt, und mein Ziel ist, dass wir mit der U 17 und U 19 in die Bundesliga aufsteigen. Das wäre für einen Verein mit unseren Möglichkeiten ein großer Erfolg.

Sehen Sie persönlich den Job als NLZ-Chef auch als Sprungbrett oder können Sie sich vorstellen, noch viele Jahre in dieser Position zu arbeiten.

Ich fühle mich wohl hier und bin sehr motiviert. Im Moment passt alles, so kann es weitergehen.

Wenn Sie auf Ihre eigene sportliche Laufbahn zurückblicken, welche Erinnerungen dominieren?

Ich habe es geschafft, Profifußballer zu werden, damit habe ich mir einen Traum erfüllt. Das überwiegt. Der Start war allerdings alles andere als optimal. Nach zwei Wochen als Jungprofi beim 1. FC Kaiserslautern verletzte ich mich schwer, wurde operiert und bekam im Krankenhaus eine Infektion. Ich war sieben Monate weg. Zwischenzeitlich sah es so aus, als würde ich gar nicht mehr Fußball spielen können. Ohne eisernen Willen hätte das nicht geklappt.

Eine Einstellung, die Sie bei jungen Spielern heute vermissen?

Nicht pauschal. Aber wir fordern sie gezielt, sich nicht auf ihrem Talent auszuruhen. Durch die Nachwuchsleistungszentren der Proficlubs ist die Ausbildung insgesamt besser und professioneller geworden. Technisch und taktisch haben wir da ein Top-Niveau erreicht. Aber um sich durchzusetzen, dazu braucht es mehr. Biss, Willenskraft, ausgeprägte Mentalität. Das sind unverzichtbare Eigenschaften, wenn man es nach oben schaffen will. Profifußball und der Weg dorthin – das ist knallharter Wettbewerb.

Unter dem junge Menschen auch leiden, vor allem wenn sie es nicht nach oben schaffen?

Wichtig ist, dass sie sich das bewusst machen. Wer alles gibt und sich voll reinhängt, der ist auf dem richtigen Weg. Wenn er am Ende in Oberliga oder Verbandsliga landet, ist das kein Scheitern. Wir sehen es auch als Erfolg, gute Fußballer auszubilden, die später in der Oberliga oder Verbandsliga spielen.

Als Sie selbst ein junger Fußballer waren, gab es noch keine Nachwuchszentren und das Scouting der Clubs war lange nicht so engmaschig wie heute. Wie wurden Sie entdeckt?

Ich spielte in meinem ersten Jahr als Erwachsener für den SV Schwetzingen in der Oberliga beim FV Offenburg. Ernst Diehl, früherer Profi beim 1. FC Kaiserslautern, war angereist, um Offenburgs besten Stürmer zu beobachten. Er war mein Gegenspieler, aber machte keinen Stich. Wenig später kam die Anfrage aus Kaiserslautern.