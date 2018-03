Sandhausen. (dpa) Der SV Sandhausen trifft im Montagspiel der Zweiten Fußball-Bundesliga auf einen ersatzgeschwächten Gegner. Der FC St. Pauli reist mit großen Verletzungssorgen zur Partie in der Kurpfalz (Anpfiff: 20.30 Uhr) an. Der frühere Sandhäuser Stürmer Aziz Bouhaddouz, Torwart Philipp Heerwagen, Verteidiger Marc Hornschuh sowie die Mittelfeldakteure Yi-Young Park, Cenk Sahin und Richard Neudecker sind nicht einsatzbereit. "Es hat sich leider nicht so entwickelt, wie sich ein Trainer das wünscht", sagte St. Paulis Chefcoach Olaf Janßen am Sonntag.

Auch Sandhausens Trainer Kenan Kocak hat Personalprobleme, ihm fehlt in Lukas Höler der bisher beste Stürmer. Der 23-Jährige fällt für die Heimpartie wegen eines Muskelfaserrisses in der Wade aus. Zudem fehlen Angreifer Andrew Wooten, der nach einer Verletzungspause noch nicht fit genug ist, sowie Abwehrchef Tim Kister (Gelbsperre) und Außenverteidiger Damian Roßbach (leichte Gehirnerschütterung).