Sandhausen. (ber) Trainer Uwe Koschinat hatte mit Schlimmerem gerechnet, doch die Ärzte gaben Entwarnung. Sandhausens Neuzugang Sören Dieckmann hat im Training nur eine schmerzhafte Prellung am Fuß erlitten. Der 23-jährige Außenbahnspieler, der von Dortmund II an den Hardtwald gewechselt war, will schon das Testspiel am heutigen Dienstag um 15 Uhr bei der SpVgg Greuther Fürth bestreiten. Es ist die letzte von vier Vorbereitungspartien vor der Fortsetzung der Rückrunde am Mittwoch nächster Woche (20.30 Uhr) beim Hamburger SV.

Koschinat erwartet im Stadion des Zweitliga-Konkurrenten bessere Platzbedingungen als letzten Samstag in Saarbrücken, wo die Teams auf Kunstrasen ausweichen mussten und es ein wenig aufschlussreiches 0:0 gab.

In Fürth kann er auf die wieder genesenen Korbinian Vollmann und Max Jansen zurückgreifen, muss aber auf Jesper Verlaat verzichten, der wegen einer Zerrung in der Wade pausiert. "Er soll aber schon am Mittwoch wieder ins Training einsteigen", erklärte der Trainer.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Tabellen-15. mit einem weiteren Zugang für den Abstiegskampf wappnet, sind eher gering. Es sei denn, es würde sich abzeichnen, dass sich die Rückkehr des bewährten Innenverteidiger-Duos Tim Knipping und Tim Kister bis in den März oder April hinein verschieben würde. Danach sieht es aber nicht aus. Knipping soll heute in Fürth über einen längeren Zeitraum getestet werden und auch Kisters Genesung gestaltet sich gut. Von einer weiteren Verstärkung der Offensive hält Koschinat nichts. "Das ist nicht immer das Allheilmittel", sagt der Trainer, "unsere Kader hat Potenzial."