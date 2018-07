Von Wolfgang Brück

Forbach. Beim SV Sandhausen steht weiter die Null. Am Freitagabend feierte der Zweitligist - mit 1:0 gegen den FC Metz - im vierten Testspiel den vierten Sieg. Mohamed Gouaida erzielte auf Zuspiel von Patrick Förster früh das 1:0 (4.).

Der Deutsch-Tunesier zeichnete sich bereits beim 6:0 in Neuenheim und beim 9:0 in Eppelheim als Torschütze aus. Der feine Techniker bestritt zwölf Bundesligaspiele für den Hamburger SV und kam für den Karlsruher SC in der Zweiten Liga 17 Mal zum Einsatz.

Die vier Vorbereitungsspiele ohne Gegentore beweisen zweierlei: Erstens, trotz der elf Neuen haben die Profis die Vorstellungen von Kenan Kocak schon gut verinnerlicht. Zweitens, auf dem Torhüterposten scheint Sandhausen breiter aufgestellt zu sein als in der vergangenen Runde. Da hätte Stammkeeper Marcel Schuhen nichts passieren dürfen, denn Rick Wulle war wegen eines Kreuzbandrisses lange nicht fit. Goran Karasic und Valentino Jovic erwiesen sich in der Reserve als unsichere Kantonisten.

Anders diesmal: Im lothringischen Forbach hielt Marcel Schuhen gestern Abend mit einer guten Reaktion das 1:0 fest, zuvor hatte der Leverkusener Neuzugang Niklas Lomb einen guten Eindruck hinterlassen, der Ziegelhäuser Rick Wulle konnte sich beim 6:0 in Oberachern auszeichnen. Sandhausen hatte gestern Abend eine gute Anfangsphase und Mitte der zweiten Halbzeit weitere Möglichkeiten durch Florian Hansch, Fabian Schleusener und Erik Zenga.

Nicht zum Einsatz kamen diesmal Jesper Verlaat, Korbinian Vollmann, Nejmedin Daghfous und Andrew Wooten. Robert Herrmann war im Probetraining beim Liga-Rivalen Erzgebirge Aue.

Atem holen dürfen in den nächsten Tagen nach zwei Wochen anstrengender Konditionsarbeit die Kollegen. Am Dienstag bricht der SV Sandhausen ins Trainingslager nach Bad Wörishofen auf. Dort sind in weiteren Testspielen der FC Middlesbrough, letztjähriger Fünfter der zweiten englischen Liga (Samstag, 14. Juli), sowie Drittliga-Aufsteiger 1860 München(Freitag, 20. Juli) die Gegner.

Sandhausen 1. Halbzeit: Lomb - Kister, Karl, Cisse - Klingmann, Paqarada - Kulovits, Taffertshofer - Guédé, Förster, Gouadia; 2. Halbzeit: Schuhen - Zhirov, Seegert, Zenga - Gipson, Müller - Linsmayer, Jansen - Behrens, Schleusener, Hansch.

Tor. 0:1 Gouaida (4.).