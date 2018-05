Von Wolfgang Brück

Ludwigshafen/Sandhausen. Am gestrigen Montag und heutigen Dienstag haben die Profis des SV Sandhausen frei. Der Trainer hatte jedoch ein volles Programm. Gleich am Vormittag besuchte Kenan Kocak in der Ludwigshafener Unfallklinik Tim Knipping. Der 25-jährige Abwehrspieler hatte sich am Sonntag beim 0:2 gegen den 1. FC Nürnberg das Schienbein gebrochen. Er wurde mit dem Rettungs-Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen und noch am Abend operiert. Dabei wurde der Knochen mit einem Nagel stabilisiert.

Am Montag erfolgte ein weiterer kleiner Eingriff, da der Druck im operierten Bein zu groß war. "Inzwischen geht es Tim den Umständen entsprechend gut", berichtet Kenan Kocak. Der Münsteraner wird vermutlich noch diese Woche im Krankenhaus bleiben müssen. Falls die Heilung gut verläuft, kann er vielleicht schon in einem Vierteljahr wieder Fußball spielen.

Einer seiner möglichen Partner in der Innenverteidigung könnte Marcel Seegert sein. Zu dem Gerücht, dass es den ehemaligen Waldhöfer zurück nach Mannheim zieht nahm Kocak nun Stellung: "Da ist nichts dran. Marcel hatte das Pech, dass er durch einen Jochbeinbruch zurückgeworfen wurde, aber er ist jetzt auf einem sehr guten Weg. Ich traue ihm zu, dass er in der kommenden Saison den Sprung in die Stammelf schafft."

Vielleicht rutscht Seegert - durch die Verletzung von Knipping - schon am Sonntag (15.30 Uhr/direkt in Sky) beim letzten Saisonspiel in Bielefeld in die Mannschaft. Absteigen können die Sandhäuser zwar nicht mehr, dennoch geht es auf der Alm nicht nur um die Goldene Ananas. Die Kurpfälzer können im besten Fall die Saison mit dem achten Rang abschließen, im schlechtesten Fall könnte es aber auch runter gehen bis auf den viertletzten Platz. Es steht viel auf dem Spiel, denn die Platzierungen entscheiden über die Höhe des Fernsehgeldes.

In den bisherigen Zweitliga-Spielzeiten belegte Sandhausen im ersten Jahr den 17. Platz (wegen des Lizenzentzuges für Duisburg entging man dem Abstieg), danach zweimal den zwölften, einmal den 13. und vor einem Jahr den zehnten Platz.