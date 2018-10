Sandhausen. (dpa-lsw) Zweitligist SV Sandhausen muss in der zweiten Runde des DFB-Pokals am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) beim Ligarivalen 1. FC Heidenheim wohl auf Stürmer Rurik Gislason verzichten. Der isländische Fußball-Nationalspieler zog sich am Samstag beim 3:3-Unentschieden in Paderborn eine Schienbeinverletzung zu, wie Trainer Uwe Koschinat am Montag sagte. Es mache keinen Sinn, "extrem angeschlagene Spieler zu bringen."

Der Coach sieht die Heidenheimer aufgrund ihres siebten Tabellenplatzes, einer starken Serie von zuletzt acht Punkten aus vier Spielen und wegen des Heimvorteils als Favoriten. "Aber die Heidenheimer erwischen uns nun in einer positiven Phase", sagte Koschinat mit Blick auf zuletzt vier Punkten aus zwei Liga-Spielen.

Die Statistik aber spricht klar gegen Sandhausen: In bislang 15 Vergleichen gab es sieben Niederlagen, sieben Unentschieden und erst einen Erfolg für die Kurpfälzer.