Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Jonas Boldt, der am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) mit dem Hamburger SV nach Sandhausen kommt, war mal Torwart beim FC Bammental. An einen "netten Kerl" erinnert sich der Sportchef des Landesliga-Zweiten Friedbert Ohlheiser. Als Boldt im Sommer in Hamburg als neuer Manager vorgestellt wurde, hatte er die Lacher auf seiner Seite. "Ich habe für zwei Jahre unterschrieben. Wenn die zwei Jahre auch eintreffen, ist das ein großer Erfolg", sagte der 37-jährige Betriebswirt augenzwinkernd.

Der Waldorf-Schüler ist auf einem guten Weg. Auch wenn er diese Woche Feuerchen austreten musste. Nach Niederlagen gegen Heidenheim und in Osnabrück, nur einem Sieg in den letzten fünf Spielen und sechs erfolglosen Auswärtsreisen musste Boldt aufkommendem Krisen-Gerede Einhalt gebieten. Er mahnt: "Hätte uns zu Saisonbeginn jemand gesagt, dass wir im Dezember Zweiter sind, ich hätte unterschrieben."

Sandhausens Ex-Trainer Gerd Dais. F: dpa/vaf/HP

Zuversichtlich bleibt auch Dirk Rittmüller. "Ich denke, der HSV kriegt die Kurve – am besten schon am Sonntag in Sandhausen", hofft der ehemalige Team-Manager von 1899 Hoffenheim. Schon als Kind loderte sein Herz lichterloh für den siebenmaligen deutschen Meister. Dramen spielten sich im Ziegelhäuser Elternhaus ab. Als Hamburg 1983 im Endspiel um den Europapokal gegen Juventus Turin stand, schickte ihn die Mama in der Halbzeit ins Bett. Die Profis hatten ein Einsehen und schossen kein Tor mehr. Das 1:0 für den HSV durch Felix Magath hatte bis zum Ende Bestand.

Die Kaffeetasse, die ihm Trainer Hansi Flick vor 15 Jahren zum Geburtstag schenkte, hat der 45-jährige Sinsheimer noch heute. Zerbrechlicher als das Porzellan sind die Arbeits-Verhältnisse in der Führungsetage des Ex-Bundesligisten. In den vergangenen zehn Jahren gaben sich 18 Trainer und neun Manager die Klinke in die Hand. Eine Fluktuation, die den Niedergang fast schon allein erklärt.

Mit Jonas Boldt hat der HSV einen Ex-Bammentaler als Manager. F: dpa/vaf/HP

Rittmüller glaubt, dass es die jetzigen Amtsinhaber besser machen werden. Gerd Dais, der Sandhausen aus der Oberliga bis in die Zweite Liga führte, kennt Trainer Dieter Hecking aus der gemeinsamen Zeit beim SV Waldhof. "Fachlich und menschlich gut", findet der 56-jährige Nußlocher den ein Jahr jüngeren Fußballlehrer. Als der SV Waldhof wegen des schleppenden Dauerkarten-Verkaufs die Gehälter um 20 Prozent kürzen wollte, führte Hecking den Widerstand der Profis an. Der damalige Chef Wilhelm Grüber war beeindruckt: "Herr Hecking ist hoch intelligent." Rittmüller hofft auf einen Hamburger 3:1-Sieg, Dais tippt auf ein 1:1. "Der HSV steht mehr unter Druck", glaubt er.

Sandhausen hat sechs Mal in Folge nicht verloren. Ein Sieg über den HSV fehlt aber noch. Im Vorjahr machte sich beim 0:3 Torwart Marcel Schuhen zwei Tore quasi selbst rein. Beim 1:2 im Rückspiel zerstoben nach dem kurzzeitigen Ausgleich durch Andrew Wooten die Hoffnungen im Hamburger Schneegestöber.

Damals feierte Dennis Diekmeier seine Premiere. Am Sonntag trifft die neue auf die alte Liebe des Kapitäns. Diekmeier, der acht Jahre für den HSV spielte, ist inzwischen mit Frau Dana und den Kindern Delani, Dion, Dalina und Divia sowie den Möpsen Molly und Bella in Bammental heimisch geworden.

Raimund Lietzau weiß, wie man die Hanseaten schlagen kann. F: dpa/vaf/HP

Raimund Lietzau weiß, wie es geht. Der mittlerweile 70-jährige "Doktor Hammer" ist einer der Pokalhelden des VfB Eppingen, die vor über 45 Jahren den HSV mit 2:1 besiegten. "Damals kamen zwei Dinge zusammen", erinnert sich der Angelbachtaler, der auch sieben Jahre das Trikot des SV Sandhausen trug, "erstens hatten wir eine tolle Mannschaft und zweitens waren die Hamburger überheblich."

Punkt eins treffe auch auf Sandhausen zu. Bei Punkt zwei muss man abwarten. Die Zeiten haben sich geändert. Nach dem Sieg, der als eine der größten Sensationen in die Fußball-Geschichte einging, verließ Raimund Lietzau Hals über Kopf die Stätte des Triumphes. Er eilte nicht ins Aktuelle Sportstudio, sondern nach Tairnbach. Dort führte der Gesangverein die Komödie "Die Liebe geht seltsame Wege" auf.

Der HSV-Killer spielte einen Rechtsanwalt.