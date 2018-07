Von Claus Weber

Schnelldorf. Mit welcher Elf wird der SV Sandhausen am Samstag (15.30 Uhr) bei der SpVgg Greuther Fürth in seine siebte Zweitliga-Saison starten? Auch im letzten Testspiel, das im mittelfränkischen Schnelldorf mit 1:0 gegen Zweitliga-Kontrahent Jahn Regensburg gewonnen wurde, ließ sich Trainer Kenan Kocak kaum in die Karten schauen und wechselte auf allen Positionen durch. Nur der Torwart absolvierte die vollen 90 Minuten.

Bemerkenswert: Es war nicht Stammkeeper Marcel Schuhen, sondern Niklas Lomb. Ein Fingerzeig fürs Auftaktspiel? Oder eine Belohnung für den Neuzugang aus Leverkusen, der am Samstag 25 Jahre alt wurde? Lomb freute sich jedenfalls sehr. "Zu Null gespielt - und dann noch am Geburtstag. Das ist natürlich das Beste", strahlte der Schlussmann.

Im vergangenen Jahr hatte Kocak damit überrascht, dass er zum Auftakt Marcel Schuhen den Vorzug vor dem damaligen Stammtorwart Marco Knaller gegeben hatte. Der Trainer ist also für Überraschungen gut. Es ist davon auszugehen, dass auch zum Start in Fürth mehrere Neuzugänge in der Startelf stehen werden.

Beispielsweise Torjäger Fabian Schleusener oder Mohamed Gouaida, der sich schon beim 1:1 am vergangenen Mittwoch gegen den VfB Stuttgart als guter Vorlagengeber empfahl. Oder Rückkehrer Erik Zenga im defensiven Mittelfeld oder Felix Müller auf der linken Außenbahn - alle vier Neue standen gegen Regensburg in der Anfangsformation.

Der Auftakt war allerdings zäh. Erst kurz vor der Pause kreierte Sandhausen gute Chancen. Erst schoss Schleusener nach einem langen Ball in den Strafraum knapp vorbei, dann scheiterte Islands Nationalspieler Rurik Gislason an Torwart Pentke und schließlich traf Philip Förster den Ball nach einem Diagonalpasse von Gouaida im Strafraum nicht richtig.

Nach der Pause köpfte Regensburgs Grüttner den Ball ins Sandhäuser Tor, doch der Treffer zählte nicht, weil der Torwart behindert wurde. Dafür klingelte es auf der anderen Seite: Unmittelbar nach seiner Einwechslung erzielte Max Jansen nach einem Freistoß ein Kopfballtor zum 1:0 (65.) - dabei blieb es. auch weil Jansen und Karim Guédé wenig später das Tor verfehlten.

"Es war sehr wichtig, mit einen positiven Erlebnis und positiven Gefühl die Vorbereitung beendet zu haben und nächste Woche das Spiel gegen Greuther Fürth mit Selbstvertrauen angehen zu können", sagte Denis Linsmayer. Es sei ein sehr guter Test bei schwierigen Bedingungen gewesen, meinte der Routinier, gegen einen unangenehmen Gegner, der extrem hoch presse und sehr laufstark sei. Linsmayer: "Man hat gesehen, dass wir - was die Lauf- und Zweikampfpräsenz betrifft -, dort angelangt sind, wo wir gegen Fürth sein wollen."

Auch Otmar Schork war zufrieden: "Es war ein guter Test gegen einen Konkurrenten der Zweiten Liga", sagte der Sportliche Leiter, "es war wichtig, dass wir uns auf diesem Niveau nochmals bewegt haben."

Sandhausen: Lomb - Klingmann (46. Gipson), Karl (46. Kister), Zhirov (75. Seegert), Müller (75. Rossipal) - Linsmayer (65. Kulovits), Förster (65. Jansen), Zenga (46. Paqarada) - Gislason (65. Guédé), Schleusener (65. Behrens), Gouaida (46. Hansch).