Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Zum ersten Mal in dieser Saison kann der SV Sandhausen einen der Abstiegsplätze verlassen. Voraussetzung ist am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky) ein Heimsieg gegen den MSV Duisburg. Die Rhein-Neckar-Zeitung sprach vor dem Kellerduell gegen den unteren Tabellen-Nachbarn, das Trainer Uwe Koschinat nicht "Todesspiel" nennen will, mit "Kapitän Denis Linsmayer (26).

Denis Linsmayer, wie gut haben die zwei freien Tage nach den Anstrengungen der letzten Woche getan?

Es war wichtig, ein bisschen Abstand zu kriegen. Wir waren bei der Familie in Kaiserslautern, haben was mit den Kindern unternommen.

Fußball war kein Thema?

Na ja, ich bin jetzt mit meiner Frau Linda elf Jahre zusammen. Sie hat mich ein großes Stück meiner Karriere begleitet. Da redet man auch über Fußball.

Wie schwierig ist die Lage?

Wir hatten es uns sicher anders vorgestellt. Aber, auch das gehört zur ausgeglichenen Zweiten Liga: Du kannst oben mitspielen, doch auch schnell unten reinrutschen. St. Pauli und Fürth, die jetzt oben stehen, haben das auch erlebt.

Warum hat es diesmal den SV Sandhausen erwischt?

Wir hatten in den letzten Jahren in einigen engen Spielen auch Glück. Das fehlt diesmal. Denken Sie an die späten Gegentore in Fürth, St. Pauli und Darmstadt.

Bei der 1:3-Auftakt-Niederlage in Fürth führte Sandhausen bis zwölf Minuten vor Schluss, wäre bei einem Sieg alles anders gekommen?

Das ist hypothetisch. Aber natürlich nimmt man mit jedem Sieg auch Selbstvertrauen mit.

Wie mit jedem Fehler die Unsicherheit wächst.

Klar, man muss aufpassen nicht in einen Teufelskreis zu kommen. Doch wir haben erfahrene Spieler, die sich nicht verrückt machen lassen. Es ist normal, dass man als Fußballer eine schwächere Phase hat. Das geht sogar den Bayern so.

Der neue Trainer hat es nicht mit Ballbesitz-Fußball, es soll schnell nach vorne gehen. Liegt das der Mannschaft?

Ja, der erste Blick soll nach vorne gehen, ob sich eine Anspielstation bietet. Die Marschroute ist erfolgversprechend. Aber...

Aber?

Es wäre gut, wenn wir heute gegen Duisburg anders als in Heidenheim und Dresden nicht in Rückstand geraten. Denn dann wird es gegen jede Mannschaft schwer werden. Alle verteidigen gut.

Duisburg kommt mit Ex-Stürmer Richard Sukuta-Pasu an den Hardtwald.

Ich freue mich aufs Wiedersehen. "Richie", der kürzlich Vater wurde, ist eine Frohnatur, hat immer ein Lächeln auf den Lippen. Das muss aber am Freitagabend nach dem Spiel nicht sein.

Verraten Sie uns noch ein bisschen was über den neuen Chef.

Uwe Koschinat redet viel mit uns. Er ist ein guter Psychologe, kann motivieren. Doch jetzt sind auch wir in der Verantwortung, es hat sicher nicht an Kenan Kocak gelegen. Ich habe mit ihm telefoniert und mich bedankt. Er hat zu meiner Entwicklung beigetragen.

Sie haben Ihren Vertrag bis 2022 verlängert, obwohl Sie andere Angebote hatten. Sie haben sich einiges vorgenommen mit dem SV Sandhausen.

Was noch zutrifft. Aber es geht nicht immer nur nach oben.

Gilt Ihr Vertrag auch beim Abstieg?

Nein. Aber diese Frage stellt sich nicht. Ich bin überzeugt: Wir schaffen es. Auch weil ich das nicht meinem Opa Franz antun kann, der am Abstieg des 1. FC Kaiserslautern schon genug zu leiden hat.Wir werden heute gewinnen.