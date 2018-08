Sandhausen. (dpa-lsw) Der isländische Nationalstürmer Rurik Gislason fällt beim Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen auf unbestimmte Zeit aus. Der 30-Jährige, der während der Weltmeisterschaft wegen seines guten Aussehens einen Hype in den sozialen Medien ausgelöst hatte, wird am Freitag (18.30 Uhr) beim VfL Bochum wegen eines Knochenödems definitiv fehlen. "Es kann schnell heilen oder sich noch eine Weile hinziehen", sagte Sandhausens Trainer Kenan Kocak am Mittwoch.

Nach dem Zweitrunden-Einzug im DFB-Pokal wird Torhüter Niklas Lomb beim SVS zur Nummer eins und verdrängt damit Marcel Schuhen. "Er hat seine Sache sehr gut gemacht", sagte Kocak, "deshalb haben wir uns vorerst auf ihn festgelegt."

Der Ersatztorwart hatte beim 6:0 im DFB-Pokal bei Rot-Weiß Oberhausen Möglichkeiten des Regionalligisten vereitelt und in allen Aktionen Ruhe und Sicherheit ausgestrahlt. Schuhen hatte sich in der 2. Liga beim 0:3 gegen den Hamburger SV zwei Patzer erlaubt. Nach bislang zwei Niederlagen will der Zweitliga-Letzte in Bochum die ersten Punkte holen und einen noch schlimmeren Fehlstart abwenden.