Von Wolfgang Brück

Heidelberg. Torflut, Trainer-Rauswurf, Abstiegs-Angst: Der VfL Bochum, der am Freitag (18.30 Uhr/Sky) Gastgeber des SV Sandhausen ist, gehört zu den Gegnern, an die die Kurpfälzer nicht die besten Erinnerungen haben.

Ein Rückblick: Am 18. November 2012 war für Gerd Dais nach 14 Spieltagen Schluss. Der Trainer, der Sandhausen von der Oberliga bis in die Zweite Liga geführt hatte, musste nach einem 2:5 in Bochum gehen.

Eine Woche zuvor hatte seine Mannschaft mit 1:6 gegen Hertha BSC Berlin verloren. Dabei hatte bei der deutlichen Niederlage im Ruhrstadion Frank Löning, der jetzt Fan-Beauftragter am Hardtwald ist, den SV Sandhausen zweimal in Führung gebracht.

Geschäftsführer Otmar Schork holte Trauzeuge und Segelfreund Hans-Jürgen Boysen ins Boot. Doch das Schiff kam nicht mehr auf Kurs. Die 0:1-Niederlage im Rückspiel gegen Bochum besiegelte den sportlichen Abstieg in der ersten Zweitliga-Saison.

Ein Happyend gab es dagegen zwei Jahre später. Mit einem torlosen Unentschieden im Ruhrstadion machte Sandhausen am letzten Spieltag den Klassenerhalt perfekt. Torwart Manuel Riemann bestritt nach zwei guten Jahren am Hardtwald sein Abschiedsspiel. Er wechselte nach Bochum.

Dort tönte sein Konkurrent Andreas Luthe: "Soll ich mich wegen eines Torwarts aus Sandhausen verrückt machen?" Ein paar Wochen später war Luthe seinen Job los und Riemann die neue Nummer eins. Das ist er bis heute.

Während beim ehemaligen Bundesligisten der Schlussmann eine Sandhäuser Vergangenheit hat, ist beim SV Sandhausen Maximilian Jansen fast ein "Bochumer Jung". Zwar wuchs der 25-jährige Mittelfeldspieler im Münsterland auf, er wechselte jedoch schon mit fünfzehn nach Bochum. Dort blieb er unter seinem Förderer, dem früheren Nationalspieler Dariusz Wosz, vier Jahre und kam in 77 Spielen für die U23 zum Einsatz.

Wir kennen nicht den Musikgeschmack von Präsident Jürgen Machmeier, doch es ist eher unwahrscheinlich, dass Titel wie "Hände zum Himmel" oder "Ich denke an dich" dazugehören. Denn der Neffe von Sänger Johann Ernst Hinterseer, besser bekannt als Hansi Hinterseer, hat den Sandhäusern letzte Saison gehörig den Marsch geblasen.

Beim letzten Aufeinandertreffen mit dem VfL Bochum im März führten die Kurpfälzer durch Tore von Manuel Stiefler und Rurik Gislason nach 24 Minuten mit 2:0, doch am Ende hieß es durch drei Treffer von Lukas Hinterseer 3:2 für die Gäste aus dem Ruhrpott. Schon beim 2:0 im Hinspiel hatte Hinterseer ein Tor gegen seinen Lieblingsgegner erzielt.

Überhaupt ist die Bilanz gegen Bochum nicht gerade ein Hit. Von zwölf Zweitliga-Spielen gewann Sandhausen nur zwei. Fünfmal gab es eine Punkteteilung, fünfmal siegten die Westdeutschen. Der einzige Sieg im Ruhrstadion liegt über viereinhalb Jahre zurück. Manuel Stiefler sorgte nach sieben Minuten für den 1:0-Endstand. Das Hinspiel hatten die Kurpfälzer durch ein Tor von Nicki Adler ebenfalls 1:0 gewonnen.

Apropos Stiefler. Sein Führungstreffer beim 2:3 im letzten Aufeinandertreffen wurde zum "Tor des Monats" gewählt. Nie zuvor hatte ein Sandhäuser diese Auszeichnung erhalten.

Auch wenn Bochum-Spezialist Stiefler seit dieser Saison in Karlsruhe unter Vertrag steht, mag dies doch als gutes Omen vor der Begegnung heute Abend gewertet werden.