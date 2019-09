Von Claus Weber

Sandhausen. Mund abwischen und weitermachen ist ein gebräuchlicher Ausdruck in der Sportsprache, wenn man einen Misserfolg abhaken und sich auf die nächste Aufgabe konzentrieren möchte. Doch ganz so einfach fiel es Uwe Koschinat in den letzten Tagen nicht, die 0:1-Pleite im Derby beim Karlsruher SC zu vergessen. "Diese Niederlage wirkt bis heute nach", seufzte der Trainer des SV Sandhausen am Donnerstag. Denn er habe bis zum Gegentreffer nicht das Gefühl gehabt, das Spiel verlieren zu können.

Knackpunkt sei die eine Unterzahl-Situation gewesen, als sich Rurik Gislason am Spielfeldrand minutenlang eine Kopfwunde behandeln ließ und Manuel Stiefler - mit dem er kurz zuvor zusammengestoßen war - die Gelegenheit zum Tor nutzte. "Eine andere Möglichkeit hatte es bis dahin nicht für Karlsruhe gegeben", sagte Koschinat, gab aber auch zu, dass seine Mannschaft vergangene Saison gegen Duisburg schon eine ähnliche Situation erlebt habe - damals habe Sandhausen von der Überzahl profitiert.

Wenigstens wirkt die Verletzung von Rurik Gislason nicht nach. Der isländische Nationalspieler kann am Samstag (13 Uhr/Sky) im Heimspiel gegen den VfL Bochum wieder auflaufen. "Er hat vollumfänglich trainiert", sagte Koschinat, "und er wird auch wieder Kopfball-Duelle bestreiten können."

Damit kann der SVS-Coach fast aus dem Vollen schöpfen. Nur Markus Karl steht nach seinem Kreuzbandriss noch nicht zur Verfügung. Trotz der ungewöhnlich guten Personalsituation und trotz des starken sechsten Tabellenplatzes sieht der Coach sein Team im Heimspiel gegen den schwächelnden Vorletzten aus dem Ruhrpott nicht unbedingt in der Favoritenrolle: "Wir tun gut daran, den VfL Bochum nicht am Tabellenstand zu messen, sondern an der Art und Weise, wie er bislang gespielt hat."

Der Revierklub hat in sechs Spielen zwar erst drei Punkte eingefahren, hat dabei allerdings jedes Mal klare Rückstände noch in Unentschieden umgewandelt. "Der innere Kern der Mannschaft muss stark sein", sagt Koschinat, "sonst hätte man das nicht geschafft." Gegen die Top-Klubs VfB Stuttgart und Hamburger SV hat Bochum nur mit einem Tor Rückstand verloren. "Bochum ist nicht in die Saison gestartet mit der Idee, ganz am Ende der Tabelle einen Existenzkampf zu bestreiten", meinte Koschinat, "der VfL ist kein Abstiegskandidat."

Über den Trainerwechsel - Thomas Reis ersetzte vor 14 Tagen Robin Dutt - sei eine extrem hohe Aggressivität in die Mannschaft gekommen, hat Koschinat festgestellt. Der VfL bringe große Kompaktheit auf den Platz, spiele aktiv gegen den Ball und verfüge über Spieler mit hoher Klasse.

Ob gegen Bochum erneut Philip Türpitz den zum VfB Stuttgart gewechselten Spielmacher Philipp Förster ersetzen wird, was in Karlsruhe zumindest bis zum Gegentor gut funktioniert hat, oder Besar Halimi den Vorzug erhält, ließ Koschinat noch offen. In der Vorwoche war die Zeit zu knapp, um sich ein genaues Bild vom Last-Minute-Neuzugang zu verschaffen. Nun konnte der 24-jährige kosovarische Nationalspieler, der in Frankfurt/Main geboren wurde, eine ganze Woche lang mittrainieren. Er habe viel ausprobiert, verriet Koschinat, habe Halimi auf der Sechs, der Acht und als Zehner spielen lassen. "Er kann alle Positionen begleiten", war der Sandhäuser Trainer zufrieden und erklärte: "Wir sind bemüht, ihn schnell auf den Platz zu bringen." Ein anderer Sandhäuser könnte ins Team zurückkehren. Ivan Paurevic habe sich im Training aufgedrängt, sagte Koschinat. "Er hat vergangene Woche extreme Ausrufezeichen gesetzt", verriet der Coach, "so wie es Ivan aktuell macht, ist er auf einem hervorragenden Weg."

So könnte Sandhausen spielen: Fraisl - Diekmeier, Nauber, Zhirov, Paqarada - Zenga, Paurevic - Gislason, Halimi, Engels - Behrens.