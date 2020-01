Von Claus Weber

Chiclana de la Frontera. Heute kehren die Spieler des SV Sandhausen aus ihrem einwöchigen Trainingslager aus Andalusien zurück. Der Fußball-Zweitligist konnte in Südspanien nicht nur Abläufe und Automatismen einüben, sondern auch Selbstvertrauen tanken. Denn alle drei Testspiele wurden gewonnen. Nach dem 2:1 am Freitag gegen den ambitionierten Drittligisten SpVgg Unterhaching gab es am Montag zum Abschluss einen 3:1-Erfolg gegen eine Auswahl des FC Sevilla und einen 2:1-Sieg gegen den spanischen Drittligisten Atlético Sanluqueno CF.

"Wir haben beide Spiele mit einem Sieg beendet und unsere Stürmer haben jeweils doppelt getroffen", sagte Trainer Uwe Koschinat: "Das gibt Selbstvertrauen für das Spiel in Osnabrück."

Morgen in einer Woche (20.30 Uhr/Sky) starten die Sandhäuser beim Aufsteiger in die Rest-Rückrunde. Bis dahin will Koschinat noch am Feinschliff feilen und kann dabei voraussichtlich auch wieder auf Robin Scheu zurückgreifen. Der Mittelfeldspieler hatte sich am 8. Dezember beim 1:1 in Dresden eine schwere Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen und deshalb auch auf das Trainingslager verzichtet. Hierzubleiben und die Reha in der Heimat fortzusetzen sei die richtige Entscheidung gewesen, sagte er dieser Tage. Er fühle sich wieder fit und warte nur darauf, dass die Mannschaft aus Spanien zurückkehre und er ins Training einsteigen könne.

Beim 3:1-Sieg im Testspiel gegen die zweite Garnitur des FC Sevilla erzielte Aziz Bouhaddouz bereits in der 6. Minute die Führung und erhöhte nur 14 Minuten später per Kopf nach einem Eckball auf 2:0. Die Spanier verkürzten nach einer Stunde Spielzeit, doch Mario Engels stellte den alten Abstand und 3:1-Endstand (62.) her.

"Mit hat gut gefallen, dass wir mutig gespielt haben", sagte Koschinat, "gut zu sehen war, dass wir in unseren Abläufen sicher waren und souverän von hinten heraus gespielt haben." Der Trainer sprach von einem gelungenen Test, bei dem im Vordergrund stand, dass die Spieler 90 Minuten Praxis erhielten.

Im zweiten Vorbereitungsspiel wechselte der Coach bis auf Sören Dieckmann komplett durch, denn Linksverteidiger Leart Paqarada fiel mit einer Erkältung aus. Kevin Behrens, der treffsicherste Sandhäuser Stürmer, schoss sich dabei gleich mal warm. Der Angreifer erzielte in der 26. und 50. Minute die beiden Treffer zum 2:1-Sieg. Sanluqueno kam in der 74. Minute noch auf 2:1 heran. "Unsere Dominanz war im zweiten Spiel noch einmal deutlich höher", freute sich Koschinat, "und wir haben einen attraktiven und schnellen Fußball gespielt."