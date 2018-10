Der Anfang vom Ende: Schon in der achten Minute trifft Heidenheims Marc Schnatterer per Elfmeter gegen den SV Sandhausen. Foto: Eibner

Von Wolfgang Brück

Heidenheim. Eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute zuerst: Nach der 3:0-Pokal-Niederlage am Dienstagabend in Heidenheim kann sich der SV Sandhausen ganz auf den Abstiegskampf in der Zweiten Liga konzentrieren.

Die schlechte: Der Pokal, eine Quelle zusätzlicher Einnahmen, ist wieder mal schnell versiegt. Sandhausen muss sich mit knapp einer halben Million Euro für die ersten beiden Runden begnügen, in den Genuss der 700.000 Euro fürs Achtelfinale kommt der schwäbische Liga-Rivale, der schon vor drei Jahren, ebenfalls in der zweiten Runde, Endstation war.

Den letzten Sieg in Heidenheim gab es übrigens vor mehr als zwölfeinhalb Jahren, damals noch in der Oberliga. Bereits am Freitag (18.30 Uhr/Sky) geht es in der Liga weiter. In Dresden steht das dritte Auswärtsspiel in Folge auf dem Programm.

Nachdem der SV Sandhausen am Samstag in Paderborn zum ersten Mal seit fast einem Jahr in unveränderter Aufstellung spielte, gab es am Dienstagabend wieder zwei Wechsel. Für den schönen Rurik Gislason, der eine hässliche Wunde am Schienbein erlitten hatte, spielte Korbinian Vollmann, für Denis Linsmayer, der, so Pressechef Markus Beer, geschont wurde, rückte Stefan Kulovits in die Mannschaft.

Der Kapitän, der in dieser Saison bislang kaum zum Einsatz gekommen war, leistete sich früh eine Ungeschicklichkeit. Mit einem Tritt ans Knie an der äußersten Strafraumkante brachte er Niklas Dorsch zu Fall. Den Elfmeter, den nicht jeder Schiedsrichter verhängt hätte, verwandelte Marc Schnatterer zur Führung für die Gastgeber.

Kurz darauf hätte der Ex-Hoffenheimer Dennis Thomalla beinahe auf 2:0 erhöht (12.). Das zweite Tore ließ dennoch nicht lange auf sich warten. Eine Freistoß-Flanke von Schnatterer rutschte Andrew Wooten über den Scheitel, Sebastian Griesbeck legte zurück und Nikola Dovedan traf von der Strafraumgrenze (20.).

Weniger Glück hatten die Sandhäuser. Fabian Schleusener verzog knapp (22.), Korbinian Vollmann fand seinen Meister in Torwart Kevin Müller (30.) und schoss danach haarscharf vorbei (32.).

Heidenheim zog sich mit dem 2:0 im Rücken etwas zurück, blieb aber mit Kontern gefährlich. Torwart Niklas Lomb bewahrte seine Mannschaft gegen Thomalla vor einem möglichen 3:0 (44.).

In die zweite Halbzeit gingen die Sandhäuser mit Karim Guedé für den wie schon in Paderborn nahezu unsichtbaren Felix Müller und der spürbaren Entschlossenheit dem Spiel eine Wende zu geben.

Nach einem mitreißenden Vollmann-Solo hätte Wooten beinahe den Anschlusstreffer erzielt, auf der Gegenseite verpasste Dovedan eine vorzeitige Entscheidung (53. und 59.). Doch je länger das Spiel dauerte, desto mehr bekam man den Eindruck, dass die Kraft und auch die Zuversicht nachließen. Bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt wurde den 4300 Fans nur noch einmal warm: Der überragende Nikola Dovedan machte den 3:0-Endstand perfekt (86.).

Heidenheim: Müller - Busch, Beermann, Mainka, Theuerkauf - Dorsch, Griesbeck - Skarke (60. Feick), Schnatterer (69. Multhaup) - Thomalla, Dovedan (87. Pusch).

Sandhausen: Lomb - Klingmann, Kister, Verlaat, Paqarada - Kulovits (65. Jansen) - Vollmann, Förster, Müller (46. Guedé) - Wooten (74. Behrens), Schleusener.

Schiedsrichter: Sven Waschitzki (Essen); Zuschauer: 4300; Tore: 1:0 Schnatterer (8. Foulelfmeter), 2:0 Dovedan (20.)., 3:0 Dovedan (86.).