Philipp Förster (Nr. 28) erzielt im Liegen in der 78. Minute den Siegtreffer des SV Sandhausen auf dem Betzenberg. Foto: vaf

Von Wolfgang Brück

Kaiserslautern. Der Betzenberg ist 285 Meter hoch. Ein Hubbel im Vergleich zu unserem Katzenbuckel (626 Meter). Dennoch scheiterte der SV Sandhausen bisher mit seinen Versuchen, den bekanntesten Fußballhügel Deutschlands zu bezwingen: Fünf Spiele - fünf Niederlagen.

Am Freitagabend hat es endlich geklappt. Mit einem 1:0-Sieg beim 1. FC Kaiserslautern gelang die Erstbesteigung des Betzenbergs. Die Sandhäuser rückten wieder auf den vierten Platz vor, stehen gerade mal einen Punkt hinter dem Relegationsrang zur Bundesliga.

Rekordverdächtig: Zum achten Mal in dieser Saison blieben die Kurpfälzer ohne Gegentor. Mit nur zwei Toren aus den letzten fünf Spielen holte der SV Sandhausen acht Punkte.

Das Tor des Abends fiel spät. Nach Vorarbeit des erklärten FCK-Fans Denis Linsmayer zirkelte der Ex-Waldhöfer Philipp Förster mit seinem ersten Profi-Tor den Ball von der Strafraumgrenze ins linkere untere Eck (78.). Er besiegelte einen verdienten Sieg. Die Defensive war einmal mehr unüberwindbar, nach der Pause war das Konterspiel zwingender.

"Hut ab vor meiner Mannschaft", lobte Kenan Kocak. Der Trainer stellte fest: "Aufgrund der zweiten Halbzeit geht der Sieg in Ordnung." Nicht ganz einverstanden war Kocak mit der ersten Halbzeit: "Da hatten wir zu wenig Zugriff."

Michael Frontzeck behielt mit seiner Befürchtung Recht, dass seine Mannschaft wenige Chancen herausspielen würde gegen das ligaweit gefürchtete Sandhäuser Abwehr-Bollwerk mit nur 19 Gegentoren in 23 Spielen. Einmal musste sich Marcel Schuhen strecken bei einem Schuss von Lukas Spalvis (33.). Sandhausen hatte vor der Pause seine beste Möglichkeit durch einen Kister-Kopfball nach einer Ecke (11.). Die Kurpfälzer waren in den ersten zwanzig Minuten dominant, danach machten die Gastgeber mehr Druck.

Kenan Kocak war wohl nicht ganz glücklich mit den bis dahin bescheidenen Angriffsbemühungen. Der Trainer ließ in der Pause Haji Amir Wright draußen. Der US-Boy war in die Startelf gerutscht, weil Nejmeddin Daghfous beim Aufwärmen über Schmerzen in der Wade klagte. Noch ein Patient für die überlastete medizinische Abteilung.

Nach dem Wechsel ging das zähe Ringen weiter. Die Lauterer wollten, konnten aber nicht. Sandhausen wartete ab. Nur Kocak hatte keine Geduld. Er ersetzte mit Korbinian Vollmann einen weiteren Angreifer. Für ihn kam Ali Ibrahimaj. Der frühere Waldhöfer hätte kurz darauf bereits für die Entscheidung sorgen können, scheiterte aber freistehend an FCK-Torwart Markus Müller (69.). Wenig später hatte Richard Sukuta-Pasu die Führung auf dem Fuß, verzog aber knapp (71.).

Nach Försters 0:1 folgten bange Minuten. Die Pfälzer stürmten mit dem Mut der Verzweiflung, Stipe Vucur löffelte den Ball aus acht Metern übers Tor (84.). Die sechsminütige (!) Nachholspielzeit - warum eigentlich? - strapazierte die Nerven der Sandhäuser Fans.

Ein Wermutstropfen: Leart Paqarada wird wegen einer späten fünften gelben Karte (90.) am Samstag bei Union Berlin fehlen.

Eine Randnotiz: Der Appell des 1. FC Kaiserslautern, im Abstiegskampf alle Register zu ziehen, wurde von übereifrigen Security-Leuten missverstanden. Romy Schork, der dreijährigen Tochter des Sandhäuser Geschäftsführers, wurde der Eintritt verwehrt. Mama Tanja, Bruder Robin und Halbbruder Tim nahmen es gelassen und besorgten der Kleinen eine Eintrittskarte. Man kann es auch übertreiben.

Kaiserslautern: Marius Müller - Mwene, Callsen-Bracker, Vucur, Guwara - Correia (80. Esmel), Seufert - Borrello, Jenssen (66. Altintop) - Spalvis (71. Andersson), Osawe.

Sandhausen: Schuhen - Kister, Karl, Knipping - Gislason, Linsmayer, Förster (90.+5 Jansen), Paqarada - Wright (46. Stiefler), Vollmann (68. Ibrahimaj) - Sukuta-Pasu.

Schiedsrichter: Gräfe (Berlin); Tor: 0:1 Förster (78.); Zuschauer: 23.811.