Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Kevin Kuranyi ist ein freundlicher Mensch, der keinem weh tun will. Als der frühere Nationalspieler gefragt wurde, wie ihm das Zweitligaspiel zwischen Aue und Sandhausen gefallen habe, sagte er: "Ganz okay."

Andere waren nicht so wohlmeinend wie der prominenteste Besucher, der am Samstag in Begleitung von SGK-Boss Uwe Hollmichel an den Hardtwald gekommen war. Wenigstens lachte eine milde Frühlingssonne vom Himmel, und das war schon mal was nach eisigen Tagen. Kaum erwärmen konnte dagegen das 1:1 im Duell des Kleinsten mit dem Zweitkleinsten der Zweiten Liga.

Doch es darf sich keiner beschweren. Anderes war nicht zu erwarten. Sandhausen und Aue schlagen sich wacker, aber das Angriffsspiel erfunden haben sie nicht. Die Trainer Kenan Kocak und Hannes Drews, die als Sitznachbarn in Köln den Fußballlehrer gemacht haben, gelten als gewiefte Taktiker. Leider ist nicht alles, was an Laptop und Tafel ausgetüftelt wird, auch sehenswert für die Zuschauer.

Hintergrund Ronny Zimmermann, Vize-Präsident des Deutschen Fußball-Bundes: "Als früherer Stürmer hätte ich mir ein paar Querpässe weniger und mehr Zuspiele in die Spitze gewünscht. Das Unentschieden geht in Ordnung." Jürgen Machmeier, SVS-Präsident: "Wir hatten mehr vom Spiel, aber Aue kommt zweimal nach vorne und macht daraus ein Tor. Kein Vorwurf an unsere Jungs. [+] Lesen Sie mehr Ronny Zimmermann, Vize-Präsident des Deutschen Fußball-Bundes: "Als früherer Stürmer hätte ich mir ein paar Querpässe weniger und mehr Zuspiele in die Spitze gewünscht. Das Unentschieden geht in Ordnung." Jürgen Machmeier, SVS-Präsident: "Wir hatten mehr vom Spiel, aber Aue kommt zweimal nach vorne und macht daraus ein Tor. Kein Vorwurf an unsere Jungs. Sie haben alles gegeben." Otmar Schork, SVS-Geschäftsführer: "Phasenweise hatten wir mehr Spielanteile. Aber vielleicht fehlt ein bisschen die Durchschlagskraft, die Killer-Mentalität." Hannes Drews, Aue-Trainer: "Eine verdiente Punkteteilung. Es macht Spaß, dabei zuzuschauen, wie mein Kollege Kenan Kocak seine Mannschaft Woche für Woche weiter entwickelt." Kenan Kocak, SVS-Trainer: "Wir wussten, dass wir wenige Chancen bekommen würden. Jetzt müssen wir versuchen, in Regensburg zu gewinnen." Markus Karl, SVS-Abwehrchef: "Der Punkt ist zu wenig. Aber gegen eine vielbeinige Abwehr tun sich selbst die Bayern schwer." Rurik Gislason, SVS-Torschütze: "Ob Stürmer oder Verteidiger - ich bin glücklich, dass ich hier in Sandhausen wieder regelmäßig spiele." Hansi Krieg, Chef der Heidelberger Schiedsrichter: "Das Unentschieden entspricht dem Spielverlauf. Keiner hat den Sieg verdient gehabt." wob

Sandhausen probierte als Heimmannschaft ein bisschen mehr als der Gegner. Über den FC Erzgebirge sagte Geschäftsführer Otmar Schork: "Die Auer haben so gespielt wie wir früher. Stark defensiv und auf Fehler lauernd."

Der erste passierte kurz nach der Pause. Tim Knipping schlug über den Ball, Pascal Köpke, der Sohn des Bundes-Torwarttrainers, nutzte das Geschenk zum 0:1 (54.). Eine Viertelstunde später jagte Richard Sukuta-Pasu mit robustem Körpereinsatz Dominik Wydra die Kugel ab und ermöglichte Rurik Gislason das 1:1 (69.).

Der Isländer ist überzeugt, dass sein Tor den Weg nach Reykjavik finden wird. Heimar Hallgrimsson, Trainer der Nationalmannschaft, sei zwar als Zahnarzt ein viel beschäftigter Mann, gleichzeitig aber verpasse er nichts, was seine Spieler auf der internationalen Bühne machen. Die Chancen des Sandhäuser Winter-Zugangs sind gestiegen, doch noch auf den WM-Zug nach Russland aufzuspringen.

Zwar muss der 30-jährige Stürmer beim Zweitligisten verteidigen, doch davon profitiert er. Er hat nun mehr Platz, das kommt seiner Schnelligkeit entgegen. Außerdem ist der Druck weniger groß. Von einem Abwehrspieler werden nicht unbedingt Tore erwartet.

Die Umstellung: Ein Geniestreich von Kenan Kocak.

Der Trainer sollte deshalb nicht allzu streng sein, wenn der sympathische Profi ein Tabu bricht. Und ein bisschen träumt. Rurik Gislason sagt: "Sandhausen kann Fußball-Geschichte schreiben."

Der Relegationsplatz, der zu Spielen gegen den Drittletzten der Bundesliga berechtigt, bleibt - bei vier Punkten Rückstand - trotz des etwas kümmerlichen Unentschieden in Sichtweite.

Voraussagen würden nichts bringen in der "brutal engen" Zweiten Liga, hält Otmar Schork - zu Recht - entgegen. Holstein Kiel hat nach elf sieglosen Spielen Duisburg mit 5:0 weggepustet. Mit Kaiserslautern, Darmstadt und Fürth haben an diesem Wochenende drei Klubs gewonnen, die dem Abstieg geweiht schienen. Sandhausen auf Rang fünf und Aue auf dem viertletzten Platz trennen gerade mal sieben Punkte. Verrückt.

"Es könnte sein, dass man dieses Jahr tatsächlich 40 Punkte braucht, um in der Klasse zu bleiben", mahnt Markus Karl. Vier Zähler ist Sandhausen von dieser Marke entfernt. Eigentlich kein Problem bei neun noch ausstehenden Spielen, das nächste am Sonntag beim unteren Tabellennachbarn Regensburg. Oder?

Karl hätte dafür sorgen können, dass am Samstag beim FC Erzgebirge Schicht im Schacht gewesen wäre. Sein Kopfball prallte von der Latte zurück (83.). Verdient war das Unentschieden gleichwohl. Sandhausen hatte zwar mehr Spielanteile und auch mehr Chancen, aber die größte Gelegenheit ergab sich für die Gäste, als Ridge Munsy Innenverteidiger Knipping davonlief, aber an Marcel Schuhen scheiterte (40.).

Wie Rurik Gislason zählte auch Markus Karl zu den Gewinnern. Der ehemalige Lauterer schwingt sich zunehmend zum Chef der stärksten Abwehr der Liga auf, die selbst die Verletzungen von Tim Kister und Philipp Klingmann nicht wirklich ins Wanken bringen kann.

Kenan Kocaks Fazit fiel deshalb versöhnlich aus: "Hut ab, wie die Jungs die zahlreichen Ausfälle kompensieren und Hut ab, wie sie nach dem Rückstand wieder zurückgekommen sind."

Sandhausen: Schuhen - Gislason, Karl, Knipping, Paqarada - Linsmayer, Kulovits (61. Stiefler) - Daghfous (75. Ibrahimaj), Förster, Vollmann (82. Aygünes) - Sukuta-Pasu.

Aue: Männel - Kalig, Wydra, Cacutalua - Rizzuto, Tiffert, Fandrich, Dennis Kempe - Köpke (76. John-Patrick Strauß), Munsy (68. Soukou), Nasarow (84. Hertner).

Schiedsrichter: Alt (Heusweiler); Zuschauer: 5160; Tore: 0:1 Köpke (54.), 1:1 Gislason (69.).