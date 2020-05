Von Claus Weber

Sandhausen. Die Spieler des SV Sandhausen sind seit Samstag in "Quarantäne". Mannschaft und Betreuer haben ein Hotel in der Umgebung bezogen und den Kontakt zur Außenwelt so gut wie abgeschnitten. So soll verhindert werden, dass sich Spieler und Mitarbeiter des Funktionsteams mit dem Corona-Virus infizieren. Die ersten Tests waren negativ ausgefallen. Zwei weitere Tests auf Covid-19 sollen in dieser Woche folgen, der letzte am Tag vor der Abfahrt ins Erzgebirge. Am Samstag um 13 Uhr setzt der Tabellen-13. die Saison mit der Partie beim Achten FC Aue fort.

Bis auf die Langzeitverletzten Markus Karl und Erik Zenga (beide Reha nach Kreuzbandriss) sind alle Mann an Bord und alle fit. Ob das beim Kaltstart in die Saison und den nun zunehmenden Belastungen so bleibt? Es wäre wichtig, der SVS zählt in der Zweiten Fußball-Bundesliga zu den gefährdeten Teams, nur vier Punkte trennen ihn vom Relegationsrang, fünf von den beiden Abstiegsplätzen.

Es sei eine Herkulesaufgabe, die Mannschaft binnen weniger Tage bereit für die Fortsetzung des Spielbetriebs zu machen, sagt Uwe Koschinat. Freude sei deshalb nicht das primäre Gefühl, erklärte der SVS-Coach. Es gehe jetzt um ein Umschwenken und darum, die Trainingsarbeit auf scharfzustellen. Gleichzeitig müsse man sehr sensibel mit der Situation umgehen und die Spieler auf ihre ersten Geisterspiele vorbereiten.

"Wir haben nur noch neun Spieltage, da kann man nicht mehr viel korrigieren", betonte Geschäftsführer Volker Piegsa, "wer drei bis vier Spiele braucht, um sich auf die neue Situation einzustellen, bekommt ein Problem."

Die Corona-Fälle in Dresden sollten Sandhäuser nicht tangieren. Das Tabellenschlusslicht kommt erst am vorletzten Spieltag, 21. Juni, an den Hardtwald. Bis dahin müssen die Sachsen alle Nachholpartien bestritten haben, weil alle Begegnungen der beiden letzten Spieltage stets parallel am Sonntag um 15.30 Uhr angepfiffen werden.