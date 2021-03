Heidelberg/Aue. (RNZ) Der SV Sandhausen hat am Samstag sein Auswärtsspiel bei Erzgebirge Aue mit 0:2 (0:0) verloren. Die Gegentore fielen in der 54. Minute durch Florian Krüger und in der 70. durch Pascal Testroet.

Durch die Niederlage stehen die Kurpfälzer auf Rang 17 in der Tabelle.

Hier lesen Sie in Kürze den Spielbericht.