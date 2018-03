Von Claus Weber

Sandhausen. Kenan Kocak hält nichts von Rotation. "Wir brauchen Automatismen in unserem Spiel", sagt der Trainer des SV Sandhausen vor der Partie heute Abend um 18.30 Uhr (direkt auf Sky) bei der SpVgg Greuther Fürth. Trotz englischer Woche, trotz des dritten Spiels innerhalb von sieben Tagen will Kocak an jener Anfangself festhalten, die in Braunschweig (1:2) und gegen Heidenheim (0:0) nicht enttäuschte, auch wenn am Ende nur ein Punkt herausgesprungen ist.

"Die Jungs haben das bisher ganz gut weggesteckt", glaubt Kocak an die Fitness seiner Spieler. Vor allem aber will er nichts verändern, jetzt wo sich eine Stammelf allmählich gefunden hat und ein Rädchen ins andere greift. "Wir werden immer besser", glaubt der Coach festgestellt zu haben.

Nur die Ergebnisse fehlen eben noch. Am Dienstagabend war der SV Sandhausen so nah dran wie noch nie an seinem ersten Zweitligasieg über Heidenheim. "In der ersten Halbzeit haben wir unseren Plan durchgezogen, nur der letzten Pass und die letzte Konsequenz haben gefehlt", sagt er rückblickend, " und leider haben wir es versäumt, in Führung zu gehen." Nach der Pause habe man sich allerdings dem Spiel der Schwaben angepasst und nur noch mit langen Bällen agiert.

Heute Abend bei Greuther Fürth rechnet Kocak mit einem ganz anderen Spiel. "Heidenheim ging immer auf den zweiten Ball", hat der Sandhäuser Coach festgestellt, "aber die Fürther suchen spielerische Lösungen."

Den Tabellensiebten aus Franken lobt der Sandhäuser Coach in den höchsten Tönen. "Das ist eine sehr spielstarke Mannschaft", sagt er, "die Fürther verfolgen einen Plan und haben große Qualität - das ist für uns eine große Herausforderung."

Kocak rechnet - trotz des Abschlusses der englischen Woche - mit einem sehr schnellen, attraktiven Spiel. "Wir brauchen schnelle Beine", sagt er, "wir müssen die Räume eng machen, in den Zweikämpfen präsent sein und früh angreifen. Wir müssen auf der Höhe sein."

Der Trainer hat auch deshalb keinen Grund für Änderungen, weil - zum Glück - keine neuen angeschlagenen Spieler zu den Langzeitverletzten Manuel Stiefler, Maximilian Jansen und Erik Zenga hinzugekommen sind. Im Gegenteil: José-Pierre Vunguidica konnte zuletzt schon bei der U 23 in der Oberliga spielen und auch Sturmkollege Julian Derstroff erwartet er bald zurück.

Die beiden werden es allerdings erst einmal schwer haben, sich einen Platz in der Mannschaft zu erkämpfen. Lucas Höler hat gegen Heidenheim zum dritten Mal in Folge von Beginn an gestürmt. "Ich bin sehr zufrieden mit ihm", sagt Kenan Kocak, "Lucas ist unheimlich viel unterwegs. Und: Er ist noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung."

Das gilt ganz sicher auch für den SV Sandhausen.

Sandhausen: Knaller - Klingmann, Kister, Gordon, Paqarada - Kulovits, Linsmayer - Pledl, Kosecki - Wooten, Höler.