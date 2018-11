Hongkong. (bee) Das deutsche Siebener-Rugby-Nationalteam hat beim Qualifikationsturnier zu den Sevens World Series in Hongkong einen bärenstarken ersten Turniertag präsentiert. Das Team der beiden Trainer Chad Shepherd und Chris Lane gewann sein Auftaktmatch gegen Jamaika mit 31:12 (24:0) und legte wenig später gegen den vermeintlich stärksten Gruppengegner Uganda ein 24:0 (5:0) nach. Damit sind die Deutschen schon vor dem abschließenden Gruppenspiel gegen Tonga am heutigen Samstag um 4.06 Uhr MESZ) für das Viertelfinale qualifiziert.

Trainer Chad Shepherd freute sich: "Wir sind natürlich sehr glücklich mit diesem ersten Turniertag. Wir haben die Ergebnisse erzielt, die wir wollten. Die Jungs haben in beiden Spielen sehr gut gespielt und den Spielplan fast perfekt umgesetzt. Jetzt heißt es, schnell zu regenerieren."

Deutschland - Jamaika 31:12 (24:0): Das deutsche Team begann hoch konzentriert und übernahm vom ersten Ankick an die Initiative. Aus einem Counterruck heraus gab es Straftritt für die DRV-Sieben, den Kapitän Pierre Mathurin schnell ausführte. Fabian Heimpel passte den Ball auf Anjo Buckman, der ihn ungehindert über die Mallinie tragen konnte (3.). Heimpels Erhöhungskick traf zwar den Torpfosten, war aber trotzdem gut. Die schnellen Jamaikaner kamen überhaupt nicht ins Spiel, denn das deutsche Team eroberte die Bälle immer schnell zurück und drängten auf weitere Punkte. Nach einem Zuspiel von Phil Szczesny legte Max Calitz rechts außen mit langem Arm ab (4.). In der 6. Minute fand Fabian Heimpel die Lücke, Pierre Mathurin lief die perfekte Unterstützung und bekam den Ball für den dritten - diesmal von Heimpel erhöhten - Versuch. Nach guter Verlagerung nutzte Anjo Buckman in der Nachspielzeit der ersten Hälfte auf der linken Seite die Überzahl zu seinem zweiten Versuch und zum 24:0-Pausenstand.

Das deutsche Team schaltete nach der Pause einen Gang zurück. Nach einem verpassten Tackle war Omar Dixon für den ersten erhöhten Versuch durch (10.). Doch die DRV-Sieben legte nach Durchbruch von Bastian Himmer durch Max Calitz und die Erhöhung von Fabian Heimpel nach. Ein wenig ärgerlich war es, dass die Jamaikaner mit der letzten Aktion durch Josh Jacas zu ihrem zweiten Versuch kamen.

Deutschland - Uganda 24:0 (5:0): Auch im vermeintlichen Topspiel der Gruppe begann Deutschland druckvoll und kon-trollierte Ball und Gegner. In der 5. Minute gelang Fabian Heimpel ein sehenwerter Kick auf die rechte Seite, den Phil Szczesny aufnahm und zum ersten Versuch nutzte. Weitere Punkte sollte es aber erst nach der Pause geben.

Da hatte Deutschland in zwei Situationen Glück, dass man die Durchbrüche der sprintstarken Ugander stoppen konnte. Doch danach belohnte sich die DRV-Sieben mit dem zweiten Versuch, den erneut Szczesny ganz links außen ins Malfeld legte (9.). Jetzt war der Knoten geplatzt, denn kurz darauf brach Max Calitz in der Mitte wuchtig durch. Der Ball kam zu Tim Biniak, der ins Malfeld lief und ihn unter die Malstangen trug (11.). So war die Erhöhung zum 17:0 für Heimpel ein Leichtes. In der 13. Minute war es Bastian Himmer, der nach Zuspiel von Calitz den vierten - wieder von Heimpel erhöhten - Versuch legte und damit den Schlusspunkt zum 24:0 setzte.