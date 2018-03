Heidelberg. (CPB) Vorjahressieger Midi-Pyrénées, seit Generationen der stärkste Landesverband der Fédération Française de Rugby (FFR), hat gestern zum zweiten Mal in Folge das internationale Siebenerrugby-Turnier SAS Institute Heidelberg Junior Sevens gewonnen.

Die 16-jährigen Talente aus Blagnac, Castres, Colomiers, Graulhet und Toulouse, die in ihren berühmten Vereinen (Castres ist aktueller französischer Meister, Toulouse hat seit 1996 vier Mal den Heineken Cup, die Champions League im europäischen Rugby, gewonnen) und im "Maison Rouge", dem Trainingszentrum des Comité Midi-Pyrénées, eine feine ganzheitliche Ausbildung erhalten, besiegten im Endspiel die Nationalmannschaft der Niederlande mit 28:0 (14:0) und reckten bei der Siegerehrung den SAS Institute Heidelberg Cup in die Höhe.

Die silberne Trophäe wurde ihnen von Gert Bartmann, dem Sportchef der Stadt Heidelberg, Simon Otto von SAS Institute und Peter Bews, dem Jugendwart des Rugby-Verbandes Baden-Württemberg (RBW), überreicht. Bews und seine Mitstreiter im RBW-Jugendausschuss hatten wieder einmal ein hochklassiges Jugendturnier präsentiert und dazu Gäste eingeladen, die die Dynamik und Rasanz des neuen olympischen Spiels auf begeisternde Weise präsentierten. Während Midi-Pyrénées ein Synonym für Weltklasserugby ist, bewiesen die erstmals in Heidelberg angetretenen Holländer aus dem olympischen Ausbildungszentrum im Haag und die Auswahl der französischen Seealpen (Alpes-Maritimes) mit den Jungstars aus Cannes-Mandelieu, Grasse, Menton, Nizza und Toulon ihr großes Können und begeisterten die knapp 400 Zuschauer, die an den beiden Turniertagen im Fritz-Grunebaum-Sportpark in Kirchheim Unterstützung spendeten und am Sonntag trotz heftigen Regens ihren Spaß hatten.

Nach Platz zwei im Vorjahr hielt der Nachwuchs des gastgebenden RBW mit zwei Mannschaften gut mit und sicherte sich die Plätze drei und acht. Die Schützlinge von Landestrainer Jan Ceselka, kompetent betreut sich Uwe Günther und Jeff Tigere, gewannen das kleine Finale gegen das Comité Alpes-Maritimes mit 10:7 und mussten sich bei ihren sieben Turnierspielen nur zwei Mal geschlagen geben: In der Vorrunde beim 10:22 gegen Lothringen, das als Weckruf zur rechten Zeit wirkte, und beim glatten 0:31 im Halbfinale gegen die souveränen Jungs aus dem Pyrenäen-Vorland. Die übrigen fünf Spiele gewannen Florian Rack (HRK), Justin Carraciolo, Henk Grimminger, Tim Lichtenberg, Isaac Berry, Benjamin Fromm, Paul Pfisterer, Elias Schmiedeberg, Nils Schindler, Nicolas Günther (alle RGH), Moritz Meyer, Pirmin Stöhr und Lucas Schmitt (alle TSV Handschuhsheim) mit Kampfgeist und Stil. Die 42 Turnierspiele endeten ohne nennenswerte Verletzungen und ohne jede Rote Karte.