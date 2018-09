Köln. (dpa) Das Topspiel in der Handball-Bundesliga zwischen Meister SG Flensburg-Handewitt und Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen ist um einen Tag auf den 19. November (18.30 Uhr) verlegt worden. Dies teilte die HBL am Mittwoch mit. Die Neuansetzung wurde erforderlich, weil die Flens-Arena zum ursprünglichen Spieltermin am 18. November nicht zur Verfügung steht.